Previsioni meteo Roma e Lazio 30 settembre: sole e 30 gradi, weekend con l’anticiclone Apollo Fine settembre e inizio ottobre all’insegna dell’anticiclone Apollo, che alza le temperature. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 30 registrano tempo bello e sole.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 30 settembre, registrano tempo bello e soleggiato. Settembre termina con una coda dell'estate, la cosiddetta ‘estate settembrina', lasciando al posto all'‘ottobrata romana'. Anche nei prossimi giorni con l'ingresso del nuovo mese si attendono ancora temperature al di sopra dell media stagionale, grazie all'influsso dell'anticiclone africano, che continua ad esercitare la sua influenza sul Bacino del Mediterraneo e sull'Italia.

Come spiegano gli esperti de ‘Il Meteo.it' infatti il weekend sarà caratterizzato dall'anticiclone Apollo proveniente dal Marocco, con l'alta pressione che farà alzare la colonnina di mercurio. I valori raggiungeranno punte fino a 30 gradi nelle ore centrali della giornata. Per la prossima settimana, la prima del mese di ottobre, il tempo si manterrà bello e non ci sono precipitazioni in vista.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 30 settembre

Oggi, sabato 30 settembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello e soleggiato. Nel dettaglio sulla Capitale brilla il sole per l'intero arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra minime di 15 e massime di 28 gradi. Le precipitazioni sono assenti e il vento è debole.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Tempo bello e soleggiato anche sul resto del Lazio, con cielo sereno e sole e massime che sfiorano i 30 gradi. Nel dettaglio capoluogo di provincia per capoluogo di provincia abbiamo: a Frosinone cielo sereno con valori che oscillano tra minime di 16 e massime di 26 gradi, sole su Latina con temperature tra i 17 e i 27 gradi, ancora sole su Rieti e valori tra i 12 e i 25 gradi e cielo sereno su Viterbo, con temperature che oscillano tra i 12 e i 26 gradi.