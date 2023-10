Previsioni meteo Roma e Lazio 3 ottobre: ancora 30 gradi, l’autunno ancora rimandato L’anticiclone africano non molla. Un’altra giornata di temperature massime ben al di sopra delle medie stagionali e sole a Roma e nel Lazio.

A cura di Redazione Meteo

L'autunno rimanda ancora il suo ingresso. Oggi – martedì 3 ottobre 2023 – a Roma le temperature massime raggiungeranno ancora i 30°, mentre le minime non scenderanno sotto i 15°. Se le notti e le prime ore del mattino comincia a rinfrescare, le temperature massime continuano ad attestarsi ben sopra le medie stagionali, e nelle ore centrali della giornata sembra ancora estate.

Ottobre 2023: un'estate lunghissima

L'ondata di caldo sarà stabile per i prossimi giorni, con temperature massime e minime tra i 30 e i 14 gradi nella capitale. Una condizione di stabilità dovuta alla forza dell'anticiclone africano, che terrà lontane piogge e temperali per i prossimi giorni. Il weekend sarà quindi tempo per molti di tornare in spiaggia e al mare. Un'estate lunghissima quella di questo 2023, che fa segnare un nuovo record effetto della crisi climatica. Le famose ottobrate romane, non sono quest'anno una esclusiva della capitale, ma stanno caratterizzando tutta la penisola. Le condizioni meteorologiche potrebbero però repentinamente cambiare verso la metà del mese, con l'ingresso di un fronte d'aria fredda da Nord-Est.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Il tempo è previsto stabile e soleggiato non solo a Roma ma in tutte le province del Lazio. A Viterbo e Rieti le temperature saranno comprese tra i 28° e i 14°; a Frosinone la temperatura più calda con 31° di massima prevista; a Latina 29° di massima e 16° di minima. Il tempo sarà stabile almeno fino all'inizio della prossima settimana, con temperature come abbiamo visto ben al di sopra della media stagionale e la mancanza di precipitazioni.