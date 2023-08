Previsioni meteo Roma e Lazio 3 agosto: tempo stabile, temperature massime fino a 33 gradi Tempo soleggiato e temperature massime fino a 33 gradi, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 3 agosto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 3 agosto, fanno registrare un tempo stabile e tendenzialmente soleggiato su tutta la regione, con temperature massime che si spingeranno fino a 33 gradi. Tempo bello in tutto il territorio regionale, con cieli prevalentemente sereni. Anche il tasso di umidità resterà stabile attorno al 42%, mentre ad ora di pranzo sono attesi forti venti, con raffiche fino a 31 chilometri orari lungo le coste meridionali della regione, mentre in tarda serata la nuvolosità inizierà ad aumentare ovunque, soprattutto nella parte alta della regione.

Previsioni meteo a Roma oggi

Oggi, giovedì 3 agosto, le previsioni del meteo a Roma hanno carattere di grande stabilità: temperature massime attorno ai 32 gradi ed umidità poco sotto il 50%, che non influirà più di tanto nella percezione della temperatura. Cieli soleggiati e sgombri di nubi regaleranno una giornata ideale per turisti e vacanzieri che affollano in questi giorni la Città Eterna. Vento attorno ai 18 chilometri orari attorno a mezzogiorno, che renderanno più gradevole il permanere all'aria aperta nonostante il caldo la faccia ancora da padrone.

Il meteo nelle altre province del Lazio

Clima e temperature pienamente estive anche su tutte le province del Lazio, da Viterbo a Frosinone passando per Rieti e Latina, con caldo senza particolari eccessi e con temperature che rientrano anche oggi nelle medie del periodo. Su tutte, le temperature massime si attesteranno oggi attorno ai 33 gradi. Lungo le coste meridionali del Lazio, possibili venti forti ma nessun problema ai collegamenti con le isole Pontine. In serata, nuvolosità in aumento ovunque in tutta la regione.