Previsioni meteo Roma e Lazio 28 aprile: sole e 20 gradi, nel weekend torna la pioggia Cielo sereno e sole e temperature fino a massime di 20 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 28 aprile.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, venerdì 28 aprile, registrano cielo sereno e sole e temperature fino a massime di 20 gradi. Oggi volgerà al termine la fase di stabilità che ha contraddistinto gli ultimi giorni. A partire da sabato, nel weekend e all'inizio della nuova settimana tornerà il maltempo, atteso anche per lunedì 1 maggio, Festa dei Lavoratori. Sul fronte delle temperature i valori scenderanno di qualche grado, specialmente per quanto riguarda le massime. Il fine settimana sarà infatti all'insegna di una nuova perturbazione che imperverserà sull'Italia e sul Lazio portando pioggia. Ciò avverrà, come anticipano gli esperti de Il Meteo.it a causa di un ciclone, con la formazione di un vero e proprio vortice sul Bacino del Mediterraneo. Per i primi giorni di maggio si attendono fenomeni di forte intensità, anche con temporali.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, venerdì 28 aprile

Nella Capitale le previsioni del meteo per venerdì 28 aprile registrano cielo sereno e temperature massime di 20 gradi. Nel dettaglio abbiamo cielo sereno di notte, sole al mattino cielo poco nuvoloso nel pomeriggio e ancora cielo sereno di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 20 gradi e il vento soffierà da debole a moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Le previsioni del meteo nel Lazio per venerdì 28 aprile registrano tempo ovunque stabile. Su Frosinone il cielo sarà sereno, con temperature che oscilleranno tra minime di 7 e massime di 21 gradi. Su Latina il cielo sarà nuvoloso, con valori tra 9 e 21 gradi. Su Rieti il cielo sarà poco nuvoloso, con minime di 5 e massime di 20 gradi. Su Viterbo il cielo sarà poco nuovoso, con temperature tra 5 e 20 gradi.