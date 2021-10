Previsioni meteo Roma e Lazio 27 ottobre: piogge e cielo coperto nella capitale Previste per oggi, mercoledì 27 ottobre, piogge nella capitale dalle 5 alle 11 del mattino. Nel resto della giornata il cielo sarà coperto, mentre a Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone non si verificheranno precipitazioni. Temperature sui 20 gradi in tutta la regione, con i venti che soffieranno deboli.

A cura di Redazione Meteo

Continua l'ondata di maltempo che nelle ultime ore ha investito Roma e il Lazio. Secondo le previsioni, il meteo non sarà dei migliori oggi, mercoledì 27 ottobre, sia nella capitale sia nelle altre province della regione, Frosinone Rieti, Viterbo e Latina. Le temperature stanno continuando ad abbassarsi, mentre il cielo che nelle scorse settimane era sempre terso e privo di nuvole ora sta lasciando spazio al coperto e alle piogge.

A Roma piogge la mattina e cielo coperto

A Roma, in particolare, le piogge cominceranno a cadere sin dalle prime ore del mattino. Dalle 5 fino alle 11 deboli precipitazioni interesseranno diverse zone della capitale, con scrosci modesti in alcuni momenti della mattinata. I venti soffieranno soprattutto deboli, mentre i cieli rimarranno coperti per gran parte della giornata. Le temperature sono in calo, con la minima che si attesterà sui 15 gradi, mentre la massima non supererà i 21. La situazione rimarrà invariata nei prossimi giorni: non sono previste piogge per il resto della settimana, le temperature rimarranno più o meno le stesse e il cielo sarà sempre coperto.

Nel Lazio cielo coperto ma temperature gradevoli

Questo mercoledì 27 ottobre la situazione non sarà diversa nelle altre province del Lazio. A Frosinone il cielo sarà totalmente coperto fino alle 11 del mattino, ma dopo dovrebbe uscire il sole per qualche momento della giornata. Temperature in aumento, con massime a 20 gradi rispetto alle 16 di ieri. Stessa situazione a Latina, dove la massima raggiungerà i 21 gradi, mentre a Rieti il clima sarà più rigido e il termometro oscillerà tra i 9 e i 18 gradi. Le temperature più basse si avranno a Viterbo, con il cielo che però – a differenza delle altre province – sarà sereno per tutto il giorno.