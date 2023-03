Previsioni Roma e Lazio 27 marzo: allerta meteo, piogge e temporali Pioggia e temporali e temperature fino a 17 gradi sono le previsioni a Roma e nel Lazio per lunedì 27 marzo, giornata di allerta meteo.

A cura di Alessia Rabbai

Foto di Reporter Montesacro

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 27 marzo, registrano piogge e temporali e temperature fino a massime di 17 gradi. Per oggi la protezione civile ha diramato un bollettino di condizioni meterologiche avverse con allerta meteo per burrasca forte, con forti raffiche di vento soprattutto sui settori costieri, dove si possono registrare anche mareggiate. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it sull'Italia e sulle regioni centrali è in corso una fase di maltempo, con un vortice ciclonico. Nonostante i giorni scorsi facessero ben sperare sul fronte delle temperature di trovarci finalmente in piena primavera, la colonnina di mercurio scenderà ancora un volta, a causa di correnti d'aria fredda provenienti dal Nord Europa. I focolai temporaleschi sono accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 27 marzo

Oggi, lunedì 27 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano maltempo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è poco nuvoloso di notte, con piogge deboli alternate a schiarite al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e sereno di sera. Le temperature in città oscillano tra minime di 12 e massime di 17 gradi. Le precipitazioni sono deboli di notte e al mattino, assenti nel pomeriggio e di sera, mentre il vento soffierà modarato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Nel Lazio lunedì 27 marzo le previsioni del meteo registrano maltempo su tutto il territorio della regione. Come detto sulla Capitale si attendono piogge alternate a schiarite, così come a Frosinone, dove le temperature oscillano tra minime di 9 e massime di 16 gradi. A Latina ci sono nubi sparse con isolate piogge e valori compresi tra 11 e 17 gradi. Su Rieti temporali si alternano a schiarite, con temperature tra 7 e 14 gradi. Su Viterbo nubi sparse con isolate piogge e valori compresi tra 8 e 17 gradi.