Previsioni meteo Roma e Lazio 26 giugno: sole e caldo, nella capitale 36 gradi Quella di oggi, domenica 26 giugno, sarà una giornata molto calda, con temperature che arriveranno anche a trentasei gradi.

A cura di Redazione Meteo

Quelle che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata molto calda ma caratterizzata da nuvole di passaggio. In diverse zone della regione il termometro andrà oltre i trentacinque gradi, con minime che non scenderanno sotto i diciannove. Le ore più afose saranno quelle tra le 12 e le 17 del pomeriggio, ore in cui si consiglia di non uscire a meno che non sia strettamente necessario. In generale al mattino il cielo sarà sereno e farà molto caldo, mentre nel pomeriggio ci sarà qualche nuvola sparsa a coprire il cielo. A Roma in particolare si registra una temperatura massima di trentasei gradi che si avrà intorno alle 12. I venti soffieranno moderati nella regione in tutta la giornata. Nella capitale soprattutto nei prossimi giorni le temperature si alzeranno di molto. Lunedì e martedì il termometro si avvicinerà ai quaranta gradi: si tratta delle giornate più calde della settimana.

Meteo 26 giugno: cielo nuvoloso nel pomeriggio

Ma anche nelle altre province del Lazio farà molto caldo, con le temperature che arriveranno sui trentacinque gradi nelle ore di afa massima. A Frosinone il termometro oscillerà tra i diciannove e i trentasei gradi, mentre a Latina la minima sarà di ventuno gradi e la massima di trentaquattro. A Rieti temperature leggermente più basse, tra i diciassette e i trentatré gradi, così come a Viterbo, dove la massima arriverà a trentatré gradi. Non sono ovviamente previste piogge, anche se nel pomeriggio il cielo sarà più nuvoloso rispetto alla mattina, in cui invece è previsto il sereno. Nei prossimi giorni le temperature sono però destinate ad alzarsi, arrivando anche a quaranta gradi.