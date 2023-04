Previsioni meteo Roma e Lazio 25 aprile: cielo nuvoloso ma niente piogge Cielo parzialmente nuvoloso ma temperature gradevoli oggi, martedì 25 aprile, a Roma e nelle altre province del Lazio. Non sono previste piogge.

A cura di Redazione Meteo

Oggi, venticinque aprile, il meteo sarà abbastanza piacevole: nonostante il cielo nuvoloso in tutto il Lazio, le temperature saranno gradevoli e non ci saranno piogge in tutta la regione. Le temperature massime saranno sui venti gradi, mentre le minime saranno di media sui dieci gradi.

A Roma, in particolare, il termometro sarà compreso tra dodici e diciannove gradi. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso per tutta la giornata, con qualche schiarita di tanto in tanto, e venti che soffieranno soprattutto deboli. Non sono previste piogge, e le condizioni meteo non dovrebbero subire un peggioramento nel corso della giornata.

Temperature tra nove e venti gradi a Frosinone. Anche qui il cielo sarà nuvoloso ma non sono previste piogge, con venti deboli la mattina e moderati nel pomeriggio. Il picco di caldo ci sarà tra le 14 e le 17.

Anche a Latina le temperature saranno abbastanza alte, con la minima a undici gradi e la massima a venti gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso per tutta la giornata, con venti che soffieranno deboli in mattinata e moderati nel pomeriggio.

Tempo gradevole anche a Rieti, dove la temperatura minima sarà di sette gradi, mentre la massima non andrà oltre i diciotto gradi. Qui il cielo sarà sereno e senza nuvole la mattina, mentre si coprirà parzialmente nel pomeriggio. I venti qui soffieranno soprattutto moderati durante tutta la giornata.

La situazione non sarà diversa a Viterbo, dove il termometro oscillerà tra una minima di sette gradi e una massima di diciannove gradi. Il cielo sarà sereno la mattina fino alle 8, dopodiché sarà parzialmente nuvoloso per il resto della giornata.