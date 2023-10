Previsioni meteo Roma e Lazio 23 ottobre: breve tregua al maltempo, poi tornano pioggia e temporali Nubi alternate a schiarite e temperature fino a massime di 26 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 23 ottobre.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 23 ottobre, registrano tempo stabile, con cielo poco nuvoloso e temperature fino a massime di 26 gradi. La nuova settimana, l'ultima del mese di ottobre si apre all'insegna del bel tempo, con un cielo sereno velato da nubi sparse ma niente pioggia. Il quadro meterologico però come annunciano gli esperti de Il Meteo.it cambia già da domani, con l'arrivo di nuove perturbazioni atlantiche, che colpiscono il Bacino del Mediterraneo e l'Italia.

Quella di oggi dunque è una breve tregua al maltempo, ma tornano le precipitazioni già a partire da stasera. Pioggia e temporali alternati a schiarite si susseguono per tutta la settimana, mentre il bel tempo è di nuovo previsto per il weekend, nella giornata di domenica. Previsioni che ci fanno percepire finalmente di essere in autunno. Le temperature sono in calo.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 23 ottobre

Oggi, lunedì 23 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso, ma non dovrebbe piovere. Nel dettaglio sulla Capitale abbiamo tempo stabile, con nubi sparse di notte, cielo sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e di sera. Le temperature oscillano tra minime di 15 e massime di 26 gradi, il vento soffia moderato. Le precipitazioni saranno assenti per l'intero arco della giornata.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio con cielo poco nuvoloso su tutto il territorio della regione. Sul fronte delle temperature abbiamo valori che oscillano tra 14 e 23 gradi su Frosinone, tra 17 e 24 su Latina, tra 11 e 22 su Rieti, tra 11 e 23 su Viterbo. Il vento soffia moderato.