Previsioni meteo Roma e Lazio 23 febbraio: allerta meteo, freddo e rischio nubifragi Forti nubifragi in tutto il Lazio: nella giornata di oggi, venerdì 23 febbraio, sono previste piogge e temporali, che potranno causare forti disagi alla popolazione.

A cura di Natascia Grbic

Nella giornata di oggi, a Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo, arriva il maltempo. Forti temporali sono previsti su tutto il Lazio, con le piogge che scenderanno copiose per tutta la giornata, venti forti e rischio di nubifragi. Non a caso la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore giallo a partire dalla notte e per tutta la giornata di oggi, avvertendo dei rischi e dei disagi in cui potrebbe incorrere la popolazione.

Secondo quanto riportato dalla Protezione civile, "dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 23 febbraio 2024 e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento".

In particolare, nel Lazio le temperature caleranno molto rispetto ai giorni passati. Questo perché è di passaggio un ciclone in discesa dal Nord Atlantico, che porterà con sé temporali e clima rigido. Insomma, l'inverno che non abbiamo avuto tra il 2023 e il 2014, potrebbe arrivare adesso. Ma solo fino al 26 febbraio. Dopodiché le temperature torneranno a essere più alte rispetto a questi giorni.

A preoccupare sono i possibili allagamenti stradali e il rischio che il vento faccia crollare alberi, con la possibilità di creare danni a cose e persone. Non è raro, infatti, che in caso di eventi temporaleschi e bombe d'acqua vi siano problemi seri per i cittadini e anche gravi, a seconda delle situazioni. Forte disagio ci sarà sicuramente per il traffico stradale, che rischia di essere intasato sin dalle prime ore del mattino.