Previsioni meteo Roma e Lazio 2 ottobre: sole e 30 gradi, in città è una seconda estate Tempo bello e temperature fino a 30 gradi, a Roma sembra essere in corso una seconda estate. Fresco al mattino e caldo durante la giornata. Ecco le previsioni del meteo nel Lazio per lunedì 2 ottobre.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 2 ottobre, registrano cielo sereno e sole e temperature fino a massime di 30 gradi. È in atto quella che gli esperti definiscono "l'ottobrata romana", un'espressione che indica un clima mite in città all'inizio della stagione autunnale, come se fosse una "seconda estate". Sul Bacino del Mediterraneo, sull'Italia e sulle regioni centrali esercita la sua influenza l'anticiclone africano di matrice sub-sahariana Apollo, con alta pressione. Come spiegano gli esperti del Meteo.it al mattino fa fresco, mentre durante la giornata specialmente nelle ore centrali le temperature sono miti e fa caldo.

Ciò che si registra è una differenza di temperatura tra giorno e notte, con escursioni termiche di diversi gradi. Per quanto riguarda l'arrivo del freddo, non ci sono novità almeno fino a metà ottobre, dunque godiamoci ancora con tranquillità e spensieratezza le belle giornate. Dalla seconda metà di ottobre invece potrebbe prendere piede l'autunno, con aria più fresca.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 2 ottobre

Oggi, lunedì 2 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello e soleggiato. Sulla Capitale il cielo sarà sereno per l'intero arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra minime di 15 e massime di 29 gradi nelle ore centrali. Il vento soffierà debole e le precipitazioni saranno assenti.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Tempo bello, stabile e soleggiato anche sul resto dei capoluoghi di provincia del Lazio. Vediamo le temperature che si registreranno oggi sui capoluoghi di provincia diversi da Roma: su Frosinone i valori oscilleranno tra minime di 15 e massime di 27 gradi, su Latina tra minime di 17 e massime di 28 gradi, su Rieti le temperature saranno comprese tra 13 e 27 gradi mentre su Viterbo tra 14 e 28 gradi.