Previsioni meteo Roma e Lazio 2 luglio: allerta caldo, bollino rosso e 37 gradi Sole e caldo e temperature fino a massime di 37 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 2 luglio, giornata di allerta caldo da bollino rosso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (La Presse)

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 2 luglio registrano allerta caldo da bollino rosso. Il weekend sarà rovente, con temperature che arriveranno a massime di 37 gradi. A farla da padrone sul Bacino del Mediterraneo e sul Lazio è ancora lui, l'anticiclone africano Carote, che porta con sé un'aria per così dire ‘infernale'. In vista del fine settimana il ministero della Salute ha aggiornato il bollettino, che riguarderà oggi e i prossimi giorni, interessando 22 città italiane, tra le quali nel Lazio oltre a Roma anche Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. La prossima settimana inoltre assisteremo ad un ulteriore aumento delle temperature, che arriveranno nelle regioni centrali a picchi di 40 gradi. L'anticiclone dovrebbe iniziare a perdere la sua energia con l'arrivo di correnti più fresche da Nord a partire da giovedì 6 luglio.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 2 luglio

Oggi, sabato 2 luglio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello e soleggiato. Sulla Capitale il sole brillerà indisturbato dal mattino fino al tramonto e il cielo sarà sereno di sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 18 e massime di 37 gradi. Tempo bello anche sul resto del territorio del Lazio, con sole e caldo e venti prevalentemente moderati. Le massime arriveranno a 35 gradi a Viterbo e Frosinone, 34 a Latina e Rieti.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 3 luglio

Domenica 3 luglio le previsioni del meteo a Roma registrano sole e caldo per l'intero arco della giornata, con temperature che oscilleranno tra minime di 20 e massime di 38 gradi. Nel resto dei capoluoghi del Lazio si attendono massime a 36 gradi a Viterbo e Frosinone, 35 a Latina e Rieti.