Previsioni meteo Roma e Lazio 17 gennaio: cielo sereno e sole Cielo sereno e sole e temperature comprese tra 6 e 12 gradi sono le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 17 gennaio. In settimana torna il freddo, con minime sottozero.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 17 gennaio, registrano cielo sereno e sole, con temperature che oscilleranno tra minime di 6 e massime di 12 gradi centigradi. La prima parte della settimana appena iniziata sarà ancora all'insegna del bel tempo, con valori piuttosto stabili. Giovedì e venerdì tornerà il maltempo, con precipitazioni di debole intensità, alternate a schiarite. Nel weekend tornerà nuovamente a splendere il sole. Nell'arco della settimana l'aspetto più rilevante riguarda il fronte delle temperature, sabato e domenica le minime scenderanno al di sotto dello zero nei capoluoghi del Lazio diversi da Roma, fino a toccare -5 gradi centigradi e si abbasseranno anche nella Capitale, dove però resteranno ancora al di sopra dello zero. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it il freddo tornerà sull'Italia appunto tra il 21 e 22 gennaio.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 17 gennaio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 17 gennaio, registrano cielo sereno e sole e temperature comprese tra minime di 6 e massime di 12 gradi centigradi. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è poco nuvoloso di notte e al mattino, sereno di pomeriggio e alla sera. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. Cielo poco nuvoloso sul resto del territorio del Lazio, le città più fredde saranno Viterbo, Rieti e Frosinone, dove le minime raggiungeranno lo zero.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 22 e domenica 23 gennaio

Il weekend di sabato 22 e domenica 23 gennaio a Roma e nel Lazio sarà all'insegna del bel tempo. Le previsioni del meteo a Roma registrano sole. Nella Capitale le temperature oscilleranno tra minime di 2 e massime di 10 gradi centigradi, con il cielo che si manterrà sereno per l'intera giornata di sabato e e domenica, con parziali annuvolamenti nella serata di domenica, in cui i valori saranno compresi tra minime di 1 e massime di 10 gradi centigradi. L'aspetto più rilevante del fine settimana riguarda il fronte delle temperature, specialmente nei capoluoghi diversi da Roma, dove le minime scenderanno al di sotto dello zero, arrivando a toccare -5 a Rieti, -4 a Viterbo e Frosinone.