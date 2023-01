Previsioni meteo Roma e Lazio 14 gennaio: ultimo giorno di sole, poi arrivano freddo e pioggia Cielo sereno e sole sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 14 gennaio. Domenica piove.

A cura di Alessia Rabbai

Le prevsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano sole e temperature massime fino a 14 gradi. Tempo ancora bello e piuttosto stabile, che cambierà a partire da domenica. L'anticiclone africano infatti perderà terreno sull'Italia e sulle regioni centrali, lasciando spazio ad una svolta invernale. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it sono in arrivo fredde correnti provenienti dal Nord Europa, che faranno decisamente cambiare il quadro. Dalla prossima settimana, che segna l'inizio della seconda parte del mese di dicembre, sono invece in arrivo le piogge e i temporali, con un brusco calo della colonnina di mercurio, che scenderà di diversi gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 14 gennaio

Oggi, sabato 14 gennaio, le prevsioni del meteo a Roma registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale il sole splenderà per l'intero arco della giornata, con qualche sporadica nuvola. Ma complessivamente il tempo sarà stabile e non pioverà. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 6 e massime di 14 gradi nelle ore centrali e il vento soffierà da debole a moderato. Situazione analoga sul resto del territorio del Lazio, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 15 gennaio

Domenica 15 gennaio le previsioni del meteo a Roma registrano un cambiamento del quadro meterologico e potrebbe cadere la pioggia. Sulla Capitale infatti si attende cielo poco nuvoloso di notte, con pioggia al mattino e di pomeriggio e nubi sparse di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 5 e massime di 14 gradi e il vento soffierà da debole a moderato. Sul resto del territorio del Lazio è prevista pioggia alternata a schiarite e nubi. Le massime non supereranno i 14 gradi.