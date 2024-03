Previsioni meteo Roma e Lazio 11 marzo: ancora allerta, previste forti piogge e temporali Allerta meteo oggi su tutto il Lazio, con piogge e temporali che si abbatteranno sulla regione sin dalle prime ore del mattino e per le prossime 18 – 24 ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quella che si apre oggi, lunedì 11 marzo, sarà una giornata che, come le precedenti, sarà ancora all'insegna del maltempo. Il Lazio non sarà differente dal resto d'Italia, con piogge e temporali previsti dalla mattina fino alla sera. Anche per la giornata di oggi, la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido per le prossime 18-24 ore.

"Si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati – si legge nel comunicato – Altresì è ancora in corso di validità l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale del 09/03/2024″.

Le piogge interesseranno tutto il Lazio, e si abbatteranno con particolare violenza sulla provincia di Latina, anche se pure a Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo le precipitazioni sono previste per tutto il giorno. I venti, a differenza della giornata di ieri, dovrebbero soffiare tra deboli e moderati.

Dai prossimi giorni però, dovrebbe tornare il sereno, con la fine delle piogge e il cielo terso. A partire da martedì 12 marzo, spiegano gli esperti del Meteo.it, è previsto un innalzamento della pressione atmosferica causato dall'arrivo di un promontorio anticiclonico di origine africana. Questo porterà a giornate caratterizzate da clima stabile, soleggiate, e dall'aumento delle temperature, che torneranno a essere primaverili e ad avvicinarsi ai venti gradi. Anche se, spiegano sempre i meteorologici, "l'atmosfera attuale è ancora piuttosto turbolenta e potrebbe essere sufficiente un minimo cambiamento per alterare nuovamente lo scenario.".