Previsioni meteo Roma e Lazio 1 ottobre: ottobrata romana, temperature fino a 30 gradi Cielo sereno e sole sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 1 ottobre. Le temperature arriveranno fino a 30 gradi, in atto l’anticiclone Apollo.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 1 ottobre, registrano sole e caldo e temperature con massime fino a 30 gradi. Ottobre è arrivato, ma sembra che l'estate non voglia finire. Una coda interminabile di caldo che durerà anche per tutta la prossima settimana. È in atto un weekend mite e soleggiato, dal sapore estivo, che apre alla cosiddetta ‘ottobrata romana'. Ottobre infatti se il tempo è bello è uno dei mesi migliori dell'anno per visitare Roma e ammirare le sue meraviglie artistico-archiettoniche passeggiando in città.

Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it sull'Italia e sulle regioni centrali c'è una bolla di caldo di matrice africana, grazie all'anticiclone sub-sahariano Apollo. L'alta pressione la farà dunque da padrona, oltre che sabato e domenica anche tutta la prossima settiimana. In tanti approfitteranno delle alte temperature per trascorrere una giornata all'aria aperta o al mare.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 1 ottobre

Oggi, domenica 1 ottobre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole per l'intero arco della giornata. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà debole. Le temperature si manterranno ancora alte e oscilleranno tra minime di 15 e massime di 29 gradi.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del capoluoghi di provincia del Lazio, con tempo bello e soleggiato. Ovunque brillerà il sole per l'intero arco della giornata, rispetto alle temperature vediamo cosa avremo capoluogo per capoluogo: a Frosinone i valori oscilleranno tra minime di 15 e massime di 28 gradi, a Latina tra 17 e 28 gradi, a Rieti tra 12 e 27 gradi, a Viterbo tra 12 e 28 gradi.