Previsioni meteo Roma e Lazio 1 dicembre: torna il sole e il caldo, termometri sopra i venti gradi Giornata dal clima mite oggi a Roma e nelle altre province del Lazio, con cielo sereno e temperature oltre i venti gradi.

A cura di Redazione Meteo

Nonostante l'inverno si stia avvicinando, le temperature nel Lazio continuano a essere ancora molto miti, arrivando anche – come nella città di Roma – a superare i venti gradi. A differenza della giornata di ieri, attraversata da forti perturbazioni, quella di oggi, venerdì primo dicembre, sarà assoluta e quasi priva di nuvole a oscurare il cielo. Le massime saranno comprese in tutta la regione tra diciotto e ventuno gradi, anche se nei prossimi giorni è previsto un crollo delle temperature in tutte le province del Lazio.

A Roma il sole splenderà per tutto il giorno, con la minima che arriverà non al di sotto dei tredici gradi e la massima che si attesterà sui ventuno gradi. Non sono previste piogge, ma il vento soffierà molto forte per tutta la giornata.

La situazione sarà molto simile a Frosinone, dove le temperature oscilleranno tra tredici e diciannove gradi. Il cielo sarà poco coperto per tutto il giorno, mentre i venti soffieranno moderati. Forti temporali sono attesi per domani.

Temperature alte anche a Latina, dove la minima non scenderà sotto i quindici gradi, mentre nelle ore più calde della giornata il termometro arriverà a venti gradi. Il cielo sarà sereno e senza nuvole, mentre i venti soffieranno moderati. Piogge sono attese nei prossimi giorni.

A Rieti la temperatura minima arriverà a undici gradi mentre la massima salirà fino a diciotto gradi. La giornata sarà molto bella, con il sole che splenderà tutto il giorno senza nuvole e i venti che soffieranno moderati.

Anche a Viterbo troviamo una situazione molto simile a quella di Rieti: le temperature saranno comprese tra dodici e diciannove gradi, il sole splenderà per tutta la giornata e non sono previste piogge.