Previsioni meteo Roma dal 27 settembre al 3 ottobre: sole e caldo, temperature fino a 30 gradi Sole e caldo e temperature al di sopra della media stagionale, fino a massime di 30 centigradi. Sono le previsioni del meteo a Roma per la settimana che va da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre. Il quadro meterologico resterà stabile, con deboli precipitazioni solo nella giornata di lunedì.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre registrano tempo bello e soleggiato o leggermente nuvoloso, con massime che arriveranno a toccare i 30 centigradi. La settimana che sta per iniziare sarà ancora all'insegna di un quadro meterologico stabile e delle temperature al di sopra della media stagionale, un autunno che si apre con valori decisamenti miti e gradevoli. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it infatti, l'alta pressione ancora presente sul nostro Paese, verrà ulteriormente intensificata da venti caldi. Non fatevi ingannare da una domenica che pare piuttosto incerta, da domani le nubi si apriranno, lasciando nuovamente il posto al sole. Lunedì dobbiamo attenderci un breve e transitorio passaggio di una perturbazione e potrebbe piovere anche sulla Capitale, ma si tratta di un fenomeno di debole intensità, mentre saranno assenti per la restante parte della settimana. Tempo bello anche nel prossimo weekend. La situazione potrebbe cambiare, con un conseguente ritorno del maltempo e un calo delle temperature a partire dalla prima settimana di ottobre.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 27 settembre

Domani, lunedì 27 settmbre, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo nuvoloso con isolati temporali e possibili deboli precipitazioni, con temperature che oscilleranno tra minime di 20 e massime di 29 centigradi. Nel dettaglio nel Lazio avremo nubi sparse di notte e al mattino, cielo poco nuvoloso nel corso del pomeriggio e di sera. Miglioramento in vista nel weekend. Nel resto del Lazio si attendono pioggia alternata a schiarite su Viterbo e su Rieti, cielo poco nuvoloso su Latina e sereno su Frosinone.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 2 e domenica 3 ottobre

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 27 settembre e domenica 3 ottobre registrano ancora tempo stabile e con valori al di sopra della media stagionale. Un'occasione per godersi ancora giornate all'aria aperta, per passeggiate in città o gite fuori porta. Il cielo sarà sereno e le massime fino a 26-27 centigradi.