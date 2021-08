Previsioni meteo Roma dal 23 al 29 agosto: piogge in vista, temperature in calo fino a 10 gradi Cielo sereno e sole, temperature in calo con massime che non supereranno i 30 centigradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 agosto. Possibili precipitazioni in vista. Agosto sta per volgere al termine ma l’estate durerà fino a metà settembre.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma da lunedì 23 a domenica 29 agosto registrano ancora sole e caldo, ma temperature che inizieranno a subire un calo. L'anticiclone africano che ha imperversato per settimane sull'Italia sta subendo una battuta d'arresto, già a partire dalla giornata di domenica un'aria più mite è arrivata sull'Italia e sulle regioni centrali. Mentre a Nord sono già cadute le prime piogge, attese anche durante la settimana, che poi scenderanno al Centro, specialmente sul versante Adriatico, sul Lazio il tempo continuerà, almeno per ora, ad essere bello. Non si eslcudono però, e questo dipenderà dai prossimi aggiornamenti, precipitazioni anche a carattere temporalesco, ma per saperne di più bisognerà attendere i prossimi giorni. Novità invece sul fronte delle temperature, con valori registati che scenderanno fino a 10 centigradi. Il mese di agosto sta ormai volgendo al termine con la sua ultima settimana, tuttavia, come rassicurano gli esperti de Il Meteo.it, l'estate continuerà almeno fino alla metà di settembre.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 23 agosto

Domani, lunedì 23 agosto, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno e sole e temperature comprese tra minime di 19 e massime di 31 centigradi. Nel dettaglio nella Capitale avremo cielo sereno di notte e per l'intero arco della giornata, con precipitazioni assenti e vento che soffierà da debole a moderato. Situazione analoga nel resto dei cpoluoghi di provincia, dove le massime non supereranno i 30 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 28 e domenica 28 agosto

Per il weekend di sabato 28 e domenica 29 agosto le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano ancora un quadro metereologico stabile, con cielo sereno, sole e caldo, ma temperature che non dovrebbero superare i 30 centigradi. Un'occasione perfetta per concedersi ancora un weekend di mare, montagna o trascorrendolo in città. Si attende qualche possibile annuvolamento nel corso del fine settimana.