Previsioni meteo Roma 26 dicembre: ancora pioggia e maltempo Ancora pioggia e temporali domenica 26 dicembre nel girono di Santo Stefano. Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio.

A cura di Redazione Meteo

Feste bagnate a Roma, nel Lazio e in gran parte del Centro Italia. Anche per la giornata di oggi – domenica 26 dicembre giorno di Santo Stefano – previste piogge e cielo coperto, mentre le temperature si mantengono miti con le massime che arriveranno attorno ai 15-16 gradi, mentre le minime non scenderanno sotto i 9 gradi. Maltempo ma la neve solo in alta quota attorno ai 1.700 metri. Nessuna allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile: le precipitazioni previste sono di debole intensità.

Un'altra perturbazione è in arrivo dopo quella che in queste ore ha bagnato l'Italia, spinta dai venti di Libeccio che portano con la pioggia l'aria calda che fa diminuire le temperature. La perturbazione insisterà sulla Penisola fino ai primi giorni della prossima settimana: nella capitale e sul Lazio il sole tornerà a spuntare da dietro le nuvole non prima di mercoledì.

"Nemmeno il tempo di asciugarci dalle piogge del Natale, ecco che arriva subito una seconda perturbazione pronta a riportare piogge battenti e anche qualche temporale su alcune regioni d'Italia. – si legge sul sito de IlMeteo.it – Il copione sarà sempre il medesimo e contrassegnato delle miti ed umide correnti atlantiche sospinte da una vasta area ciclonica che occupa praticamente gran parte dell'Oceano Atlantico settentrionale. Queste masse d'aria di origine oceanica riusciranno a viaggiare indisturbate fino al nostro Paese visto che l'alta pressione nord non ci ripara più da queste minacce. Strada aperta dunque alle perturbazioni atlantiche e dopo la prima di Natale ecco arrivarne un'altra per la domenica di Santo Stefano, una giornata destinata a trascorrere di nuovo sotto le nubi, la pioggia ma anche qualche temporale. Se il copione generale sarà dunque il medesimo del precedente, stesso discorso varrà per gli effetti e per le aree maggiormente colpite. Occhi puntati dunque sulla bassa Val Padana, sulla Liguria e su gran parte delle regioni del Centro. Sarà su quest'ultime specie lungi i litorali dove potranno scoppiare improvvisi temporali".