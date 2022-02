Previsioni meteo Roma 1 febbraio: allerta per maltempo, vento forte sulla capitale Allerta per vento forte a Roma e nel Lazio. Oggi, martedì 1 febbraio, non sono previste piogge e il cielo sarà sereno.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata all'insegna del maltempo. Contrariamente a quanto avvenuto ieri, martedì 1 febbraio non ci saranno piogge ininterrotte, ma venti forti che rischieranno di causare forti disagi ai cittadini, soprattutto per quanto riguarda il rischio di caduta di alberi. Nonostante questo, le temperature non saranno particolarmente basse e avranno massime tra gli 11 e i 13 gradi nelle province di Roma, Frosinone e Latina, e 9 gradi a Rieti e Viterbo, dove sono notoriamente più basse. Il cielo sarà sereno per tutta la giornata, non sono previste piogge, ma i venti soffieranno forti per tutta la giornata. Forti mareggiate sono previste sulle coste esposte.

Nel bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione civile si legge che "la Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Il vento forte continuerà a soffiare sul Lazio per le prossime 24 ore. Secondo quanto previsto dal bollettino della Protezione civile, sono previsti ‘venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali' e probabili forti mareggiate sulle coste esposte'. La situazione dovrebbe migliorare nei prossimi giorni, con venti di minore intensità e assenza di piogge. Anche le temperature dovrebbero rimanere invariate.