Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 27 aprile 2024: poco nuvoloso, temperature in aumento Cielo soleggiato, con qualche nuvola, oggi a Roma e nel Lazio. Le temperature per questo sabato 27 aprile sono leggermente in aumento, comprese fra i 6 e i 22 gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Temperature finalmente in aumento anche a Roma e nel Lazio, dove il termometro oscilla fra la minima di 6 gradi centigradi a Rieti e la massima di 22 attesa a Roma e Latina. Il sole tarda ancora a farsi vedere: nella maggior parte delle province laziali il cielo resta nuvoloso almeno per oggi, ma si avviano i miglioramenti per domani, domenica 28 aprile 2024.

Che tempo fa oggi a Roma

Cielo nuvoloso sulla capitale per questo sabato 27 aprile 2024. A Roma oggi il cielo è coperto da nuvole scure, fatta eccezione per una piccola parentesi a metà del pomeriggio, dopo le 16, dove un timido sole si fa strada nel cielo. Le precipitazioni, come riporta il Meteo.it, sono assenti per tutto il giorno. I venti, invece, da moderati, sono deboli verso la sera.

Le previsioni meteo sulle province del Lazio

Come anticipato, la provincia più fredda resta quella di Rieti, con i suoi settori appenninici e i suoi 6 gradi di temperatura minima. Sette quelli attesi, invece, nei territori del Viterbese, mentre la massima di circa 20 gradi caratterizza entrambi i territori. Nel primo caso, nel Reatino, dopo una mattina nuvolosa, nel pomeriggio torna il sereno, prima di qualche nuova nuvola in serata. Situazione simile nella Tuscia.

Dopo una mattinata nuvolosa torna il sereno anche a Latina, dopo l'ora di pranzo. Nei territori pontini il sole torna nel pomeriggio, mentre il termometro oscilla fra gli 11 e i 22 gradi. Più soleggiato, invece, il cielo di Frosinone, dove oggi c'è soltanto il passaggio di qualche nuvola all'ora di pranzo e in serata. Qui le temperature sono comprese fra i 7 e i 21 gradi centigradi.