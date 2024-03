Previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 2 marzo 2024: nuvole e pioggia Nuvole, pioggia e schiarite a Roma e nel Lazio nella giornata di sabato 2 marzo 2024. Temperature comprese fra i 6 e i 16 gradi centigradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Pioggia, nuvole e schiarite. Queste le previsioni meteo per oggi, sabato 2 marzo 2024 a Roma e nel Lazio. Il termometro oscilla fra i 6 gradi, attesi nel Reatino e nel Viterbese e i 16, a Roma e a Latina. Dopo gli ultimi giorni, è il primo senza diramazioni di allerta. Ma questo non vuol dire che sia tornato il bel tempo.

Che tempo fa oggi a Roma

"Marzo pazzerello", dice un famoso detto. E non è un caso. Come scrive Il Meteo.it, oggi sulla capitale il cielo nuvoloso, che può portare piogge isolate, si alterna alle schiarite. Le precipitazioni sono attese soprattutto in mattinata, mentre le sera sembra tornare il sereno. Il termometro, infine, oscilla fra gli 11 e i 16 gradi centigradi. Nuvole e schiarite anche domani, mentre lunedì tornano i temporali.

Previsioni sulle province della regione

Come anticipato le temperature minime sono attese nei territori di Rieti e Viterbo. Qui oscillano fra i 6 gradi, come anticipato, e, rispettivamente fra i 13 e i 15. Sui settori appenninici la pioggia caratterizza l'intera giornata. Qualche schiarita è attesa soltanto a tarda sera. Nella Tuscia, invece, la pioggia è attesa la mattina, poi lascia spazio a qualche nuvola sparsa e, progressivamente, al sereno.

Diverse, invece, le previsioni per le due province più a sud della regione Lazio. Nelle zone dell'entroterra, quelle del Frusinate, il termometro si muove fra i 7 gradi di minima e i 14 di massima. La pioggia è attesa per tutto il giorno, almeno fino al pomeriggio inoltrato. Soltanto dopo le 17 non si escludono schiarite. A Latina, invece, pioggia, nuvole e schiarite si alternano con più facilità nel corso della giornata. Le temperature oscillano fra gli 11 e i 16 gradi.