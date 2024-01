Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi giovedì 25 gennaio 2024: nubi e temperature in calo Temperature in calo di un paio di gradi rispetto a ieri a Roma e nel Lazio in questo giovedì 25 gennaio 2024: le previsioni della giornata di oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Nuvole, foschia e cielo coperto: questo è ciò che ci aspetta guardando l'alto nella giornata di oggi, giovedì 25 gennai 2024. In questo ultimo giovedì del mese, il tempo non è dei più luminosi e anche le temperature sono in leggero calo rispetto a quelle registrate nella giornata di ieri, mercoledì 24 gennaio 2024, con termometri che si muovono fra i 2 e i 13 gradi centigradi.

Che tempo fa oggi a Roma

Nubi sparse sulla capitale nella giornata di oggi. Dopo una mattinata di cielo coperto, all'ora di pranzo resta qualche nuvola, ma si intravede il sole, almeno fino al tardo pomeriggio. Precipitazioni assenti e vento deboli, come scrive il Meteo.it. Le temperature oscillano fra una minima di 8 e una massima di 13 gradi centigradi.

Il tempo nelle altre province

La minima regionale di oggi, come spesso accade, è quella registrata nei settori appenninici, nel Reatino, dove il termometro oscilla dalla minima di 2 gradi e la massima di 13. Rispetto alle altre province, Rieti oggi regala una giornata ricca di sole, fatta eccezione per qualche nuvola nella prima mattina. Un grado in più sulla minima, invece, si registra a Viterbo, dove invece la massima si abbassa a 12 gradi. Anche qui nelle fasi centrali della giornata c'è il sole. La differenza, però, la fanno la mattina e il pomeriggio. Fino a mezzogiorno la giornata è caratterizzata da nebbia e foschia, nel pomeriggio da qualche nuvola sparsa.

Diversamente, invece, la situazione nelle province più a sud, dove il cielo appare coperto tutto il giorno. Nel capoluogo ciociaro, il cielo è scuro per tutta la mattina, lascia uno spiraglio di sole soltanto a partire dal pomeriggio. Il termometro si muove fra i 4 e i 12 gradi. Un po' più mite la giornata attesa in quello pontino dove, invece, si oscilla fra i 7 e i 13 gradi, nonostante il cielo coperto: per questo giovedì a Latina niente sole, solo nuvole scure.