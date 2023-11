Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi giovedì 23 novembre 2023: cielo nuvoloso Cielo nuvoloso e sole: questo lo scenario che si alterna a Roma e nella regione Lazio oggi, giovedì 23 novembre 2023. Temperature fra i 6 e i 20 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Sole, ma anche diverse nuvole e cielo coperto caratterizzano la giornata di oggi, 23 novembre 2023 a Roma e nella regione Lazio. Le temperature sono comprese, come scrive il Meteo.it, fra la minima di 6 gradi, attesa a Viterbo e a Rieti e la massima di 20, prevista a Latina. Massima di 19 gradi a Roma.

Che tempo fa oggi a Roma

Cielo indeciso sulla capitale, dove dalla mattina si alternano sole e nuvole ciclicamente per tutto l'arco della giornata. Per la capitale è una delle ultime giornate clementi prima che la prossima settimana, a partire da martedì, torni il brutto tempo con pioggia e temporali. Il termometro oscilla fra i 7 gradi di minima e i 19 di massima, venti moderati.

Le previsioni meteo nelle province del Lazio

Come anticipato, quelle di Rieti e Viterbo sono le province con le minime più basse: qui il termometro oscilla fra i 6 gradi e, rispettivamente, i 15 e 13 gradi di massima. In entrambi i casi, i territori sono illuminati dalla luce del sole. Poche nuvole, soltanto fra il primo pomeriggio e la tarda serata, con venti moderati che diventano più deboli verso la nottata.

Più alte, invece, le temperature nelle due province della parte meridionale della regione. A Frosinone, come in tutta la zona appenninica, la giornata è caratterizzata dalla presenza del sole, fatta eccezione per qualche ora subito dopo pranzo. Situazione simile a Latina dove, però, le nuvole sono passeggere e molto rade. Nel capoluogo ciociaro le temperature sono comprese fra i 9 e i 18 gradi centigradi, mentre in quello pontino che, come anticipato, ospita la massima regionale, fra i 10 e i 20 gradi centigradi.