Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi domenica 28 gennaio 2024: sole e temperature in calo Sole e cielo limpido a Roma e nella regione Lazio oggi, domenica 28 gennaio 2024. Le temperature, in lieve calo, sono comprese fra lo zero e i 15 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Una bella giornata in tutte le province quella di oggi, 28 gennaio 2024, ultima domenica del mese. A Roma e nel Lazio, fatta eccezione per qualche nuvola di troppo, il cielo è limpido e il sole è alto. Le temperature, però, sono in calo. Il termometro oggi oscilla fra gli zero gradi di minima e i 15 di massima, registrati rispettivamente a Viterbo e Rieti e a Latina.

Che tempo fa oggi a Roma

Cielo limpido e tanto sole, con qualche nuvola soltanto nella prima mattina: così si presenta oggi la capitale. Come spiega Il Meteo.it, non sono attese precipitazioni e i venti moderati compaiono soltanto nel tardo pomeriggio. Il termometro oscilla i 7 gradi centigradi di minima e i 14 di massima, attesi soltanto nelle fasi centrali della giornata.

Previsioni meteo nelle province

Come anticipato, le province più fredde sono quelle di Rieti e Viterbo, dove il termometro arriva ad zero gradi di minima e, rispettivamente, ad 11 e 12 di massima. Cielo limpido e sole per tutta la giornata, senza neanche una nuvola, in entrambi i territori, sia nelle zone più a nord della regione che in quelle dei settori appenninici, con venti deboli nel Viterbese e moderati nel tardo pomeriggio nel Reatino.

Temperature che oscillano fra i 5 e i 13 gradi a Frosinone, dove per tutta la mattina ci sono le nuvole. Cielo terso e sole soltanto a partire dall'ora di pranzo, verso le 13, fino a tarda serata. anche in questo caso i venti sono deboli e le precipitazioni inesistenti. Condizioni simili, ma con temperature più miti, a Latina. Nel capoluogo pontino, per tutta la mattinata e almeno fino alle 14, il cielo è coperto e nuvoloso, ma poi uscirà il sole.