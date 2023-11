Previsioni meteo a Roma e nel Lazio mercoledì 15 novembre 2023: nuvole e foschia Nuvole e nebbia si alternano al sole: queste le previsioni meteo previste per oggi, mercoledì 15 novembre 2023 a Roma e nella regione Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Giornata grigia oggi a Roma e nella regione Lazio, dove il cielo appare scuro, coperto da nuvole e nell'aria tutto è avvolto dalla foschia. Le temperature sono meno rigide di qualche giorno fa: la massima, attesa a Latina e a Roma, è di 22 gradi circa. La minima, invece, è di 13 a Viterbo.

Che tempo fa oggi a Roma

Nuvole e temperature miti oggi a Roma, dove il cielo è grigio per tutto il giorno. Fatta eccezione per la parte centrale della giornata, soprattutto verso l'ora di pranzo, e nella serata, il cielo è nuvoloso: nelle condizioni peggiori in tarda mattinata e nel pomeriggio. Le temperature sono miti, con il termometro che oscilla fra la minima di 14 gradi e la massima di 22.

Le previsioni nelle province

Come anticipato le temperature più basse oggi sono attese a Viterbo, dove sono comprese fra i 13 gradi di minima e i 19 gradi massima. Qui il tempo è grigio fin dalle prime ore della mattina, con foschia, nebbia e nuvole scure. Il cielo si apre e mostra la luce del sole soltanto nel tardo pomeriggio, dopo le ore 19. Situazione simile anche a Rieti: anche qui il cielo è coperto per tutto il giorno. Il termometro oscilla fra i 14 e i 18 gradi centigradi.

Nuvole e cielo variabile nella zona sud della regione Lazio. Nei territori pontini le temperature sono comprese fra i 16 e i 22 gradi, in quelli ciociari fra i 16 e i 20. Se, però, in provincia di Latina per tutto il giorno si alternano nuvole scure e cielo coperto al sole, nel frusinate dopo una fitta nebbia e il cielo coperto per tutta la prima parte della giornata, nel pomeriggio torna a riaffacciarsi il sole, che spunta in mezzo alle nuvole.