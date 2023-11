Previsioni meteo a Roma e nel Lazio lunedì 13 novembre 2023: cielo sereno, con qualche nuvola Sole e cielo limpido in quasi tutta la regione Lazio, Roma compresa: temperature comprese fra i 6 e i 20 gradi. Qualche nuvola soltanto fra Rieti e Viterbo.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora temperature molto basse oggi, lunedì 13 novembre 2023, nella regione Lazio e nella Capitale dove il termometro oscilla fra una temperatura minima di 7 gradi, registrata a Rieti e Viterbo e una massima di 20 gradi centigradi, attesa a Roma e Latina. Il cielo appare sereno nella maggior parte dei territori, ma non manca qualche nuvola, soprattutto nelle zone più a nord.

Che tempo fa oggi a Roma

Bel tempo oggi a Roma, dopo l'allerta gialla di ieri, domenica 13 novembre 2023. Il cielo è sereno e il sole splende: precipitazione assenti e venti moderati soltanto nella seconda parte della giornata. Come anticipato, le temperature nella capitale sono fra le più calde attese nella regione Lazio. Come riporta il sito de Il Meteo.it, infatti, sono comprese fra i 9 e i 20 gradi centigradi.

Previsioni meteo nelle province

Le temperature più basse si registrano a Viterbo e Rieti, dove la minima prevista è di 7 gradi centigradi con massime, rispettivamente, di 18 e 16 gradi. In queste zone, inoltre, nel cielo al sole si alternano anche nuvole scure, per tutta la giornata di oggi fatta eccezione per qualche ora di tregua, verso l'ora di pranzo.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 6 novembre: tempo bello ma temperature in calo

Situazione diversa a Latina e Frosinone dove, invece, le temperature nel primo caso sono comprese fra gli 11 e i 20 gradi e fra gli 8 e 18 gradi centigradi. Alle temperature miti, nelle zone pontine e ciociare si aggiunge il sole splendente nel cielo terso, fatta eccezione per qualche nuvoletta mattutina a Latina e qualche altra nube nelle primissime ore della mattina e in quelle della tarda serata nel capoluogo ciociaro: in queste zone la pioggia tornerà verso il fine settimana.