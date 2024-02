Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 25 febbraio 2024: nuvole e qualche pioggia Cielo nuvoloso, qualche pioggia la mattina e schiarite nella seconda parte della giornata: queste le previsioni meteo per oggi, domenica 25 febbraio, a Roma e nel Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Cielo nuvoloso, pioggia, schiarite. Tempo variabile a Roma e nel Lazio per la giornata di oggi, domenica 25 febbraio 2024. In questa ultima domenica di febbraio il meteo si prepara al mese di marzo e, come da proverbio, diventa pazzerello: piogge, nuvole, sole, schiarite. E temperature leggermente in calo rispetto ai giorni scorsi, con il termometro che oscilla fra i tre gradi registrati a Rieti e i 15 attesi a Latina e Frosinone.

Che tempo fa oggi a Roma

Non viene risparmiata neppure la capitale. Oggi a Roma alle schiarite si alterna la pioggia, prevista soprattutto nel corso della mattinata, secondo quanto riporta il Meteo.it. Ma attenzione: il bel tempo non è ancora destinato a tornare. Attesa pioggia e temporali nei prossimi giorni. Il termometro, almeno per oggi, qui oscilla fra gli 8 e i 14 gradi.

Previsioni meteo oggi nelle province

Come anticipato, i territori più freddi nella regione Lazio oggi sono quelli dei settori appenninici. Nella provincia di Rieti il termometro oscilla fra i 3 e i 12 gradi centigradi. Ma la zona si salva (almeno per il momento) da pioggia e temporali. Il cielo è nuvoloso la mattina e soleggiato nel pomeriggio. Diversamente, invece, nel viterbese, dove le temperature attese sono le stesse, nella mattinata è attesa anche la pioggia con modeste precipitazioni e venti moderati nella primissima mattina.

Temperature meno basse a Latina e Frosinone. Nel capoluogo pontino, in particolare, le temperature sono comprese fra i 9 e i 15 gradi, mente in quello ciociaro la minima di abbassa di qualche grado e arriva ai 6. Nel primo caso, dopo le piogge di ieri e quelle che arrivano domani, la mattina il cielo è nuvoloso, schiarite attese nella seconda fase della giornata. Simile la situazione nel frusinate, dove le piogge iniziano soltanto da domani, come in tutto il resto della regione.