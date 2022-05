Previsioni del meteo Roma e Lazio 2 maggio: cielo poco nuvoloso e temperature fino a 20 gradi Cielo poco nuvoloso e sole con temperature tra gli 11 e i 19 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 2 maggio.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì 2 maggio, registrano cielo poco nuvoloso, sole e temperature comprese tra minime di 11 e massime di 19 gradi centigradi. Maggio inzia con un tempo incerto, la Festa del Lavoro è trascorsa con cielo coperto e pioggia e ci sono precipitazioni in arrivo durante la settimana. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it si attende "l'arrivo di correnti d'aria fredda in discesa dal Nord Europa, che porteranno alla formazione di un vero e proprio vortice mediterraneo con effetti importanti su molte regioni dell'Italia". Maggio dunque non sarà un mese solo di sole e caldo, ma vedrà anche piogge.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, lunedì 2 maggio

Oggi, lunedì 2 maggio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno o poco nuvoloso. Nel dettaglio in città il cielo sarà poco nuvoloso di notte, sereno dal mattino fino a sera, con qualche passeggero annuvolamento. Le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 19 gradi centigradi. Tempo incerto sul resto del territorio del Lazio, pioggia alternata a schiarite su Frosinone e Rieti e cielo poco nuvoloso su Viterbo. Su Latina invece brillerà il sole.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 7 e domenica 8 maggio

È ancora presto per capire che tempo farà il prossimo weekend, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano al momento tempo instabile. Sabato 7 maggio sulla Capitale si registra cielo coperto durante la notte, poco nuvoloso al mattino, con pioggia alternata a schiarite nel corso del pomeriggio e coperto di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 15 e massime di 21 gradi. Pioggia alternata a schiarite anche sul resto del territorio della Regione. Piogge alternate a schiarite su Roma e Lazio anche nella giornata di domenica 8 maggio.