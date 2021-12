Prenotazioni richiami 16-17 anni e fragili 12-15 anni nel Lazio: vaccini booster dal 27 dicembre Dalla mezzanotte del 27 dicembre sono aperte le prenotazioni per la dose booster o richiamo nel Lazio per le fasce d’età 16-17 anni e 12-15 anni fragili.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le prenotazioni per la dose booster di vaccino anti Covid per ragazzi e ragazze tra i 16 e 17 anni e 15-17 anni fragili nel Lazio sono aperte da lunedì 27 dicembre, a partire dalle ore 24. Continua spedita la campagna vaccinale nel Lazio, che oggi registra record di positivi da inizio emergenza sanitaria, con 3475 nuovi contagi su un totale di quasi 80mila tamponi effettuati tra antigenici e molecolari. Per quanto riguarda i pazienti fragili per la fascia d'età considerata si tratta di pazienti che si trovano in determinate condizioni concomitanti/preesisteniti, indicate in un elenco della Circolare del Ministero della Salute e diffuso anche dalla Regione Lazio. Per prenotarsi è necessario, come di consueto, accedere al portale Salute Lazio, cercando poi la casella dedicata ed inserire i dati richiesti riportati sulla tessera sanitaria.

L'elenco di chi può prenotare la dose booster per fragili tra 12 e 15 anni

La dose booster per i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 12 e i 15 anni pazienti fragili, come da elenco diffuso dalla Regione Lazio, è prevista per determinati tipi di condizioni: fibrosi polmonare idiopatica, malattie respiratorie che necessitano di ossigenoterapia, scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA), pazienti post shock cardiogeno, sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone, sclerosi multipla, distrofia muscolare paralisi cerebrali infantili, miastenia gravis, patologie neurologiche disimmuni, diabete di tipo 1 e 2, il secondo in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze, morbo di Addison, panipopituitarismo, cirrosi epatica, evento ischemico emorragico cerebrale con compromissione dell'autonomia neurologica e cognitiva, stroke nel 2020-2021, stroke antecedente al 2020, talassemia major, anemia e cellule falciformi, altre anemie gravi, fibrosi cistica, sindrome di Down, grave obesità e disabili gravi.

La campagna di vaccinazione anti Covid-19 nel Lazio

Prosegue spedita la campagna vaccinale nel Lazio. Oggi il bollettino medico ha annunciato che è stata superata quota 10 milioni e 700 mila somministrazioni e di queste oltre 1,7 milioni sono dosi di richiamo, pari al 36% della popolazione adulta. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90% degli over 12 sempre in doppia dose. Negli negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.