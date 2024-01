Prenotano un pellegrinaggio a Lourdes, ma è una truffa: denunciato agente di viaggio Nel mirino dell’operatore turistico due gruppi di pellegrini in partenza da Scauri e Ponza: avevano versato l’acconto, ma i pacchetti di viaggio non erano stati acquistati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Si era fatto pagare l'acconto dai pellegrini che si stavano preparando ad andare a Lourdes. Poi, però, non aveva acquistato i pacchetti di viaggio necessari per tutti. È successo nel basso Lazio dove un agente di viaggio di 64 anni di Alvito è stato denunciato per aver truffato due pellegrine di oltre ottanta anni di Ponza e Formia.

L'acconto versato dalle ottantenni

L'agente di viaggi, come riporta Latina Oggi.eu, si era fatto accreditare 830 euro da parte delle due ottantenni convinte che si trattasse della prima parte di denaro per acquistare il pacchetto viaggio necessario per il pellegrinaggio. Le due facevano parte dei gruppi che sarebbero dovuti partire a metà ottobre da Ponza e Scauri. In entrambi i casi, però, non c'è stato alcun pellegrinaggio. Alcuni sono rimasti bloccati nel porto di Formia, altri all'aeroporto di Fiumicino dove hanno atteso per 12 ore un volo che non è mai arrivato. I biglietti aerei prenotati erano appena 10 e anche i letti a disposizioni a Lourdes erano pochi.

La truffa e le indagini

In poco tempo la truffa è apparsa chiara. Don Antonio, il parroco della chiesa di Scauri, aveva provato più volte a mettersi in contatto con l'organizzatore del viaggio (che avrebbe cercato di prendere tempo) per convincerlo a raggiungere il gruppo a Fiumicino. Una volta arrivato in aeroporto il sessantaquattrenne è stato fermato dai carabinieri del comune costiero che lo hanno portato in caserma. Il fascicolo è stato trasferito alla Procura di Cassino, dove l'uomo è stato denunciato. I pellegrini, invece, dopo più di dieci ore hanno fatto rientro a casa loro: poco dopo sono cominciate ad arrivare le prime denunce singole a carico del sessantaquattrenne.