Prende a bastonate in testa la moglie e si barrica in casa: i polizotti lo arrestano Maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale sono i reati dei quali dovrà rispondere un 66enne arrestato e in carcere. Avrebbe preso a bastonate in testa la moglie.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Bastonate in testa alla moglie fino a farle uscire il sangue e a mandarla in ospedale. In manette un uomo di sessantasei anni, che è accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha convalidato la misura di cusodia cautelare in carcere. La moglie, dopo l'ultimo episodio che si è verificato in strada, lo ha denunciato. Ha raccontato di presunti maltrattamenti seguiti da percosse e lesioni, che sono andati avanti nel tempo.

La vittima presa a bastonate in testa

I fatti risalgono a venerdì 13 gennaio scorso e si sono verificati nel territorio della provincia Sud di Roma. La donna vittima del pestaggio, che aveva addosso evidenti segni di violenza, ha raccontato ai poliziotti che il marito l'ha picchiata. Raggiunta sul luogo di lavoro, infuriato, l’ha presa a schiaffi e pugni, costringendola a salire in macchina. L'ha poi fatta scendere dall'auto e ha iniziato a prenderla a bastonate in testa. Nel frattempo lei è riuscita a scappare, ma il marito l'ha raggiunta, continuandola a picchiare.

I poliziotti hanno bloccato e arrestato l'aggressore

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Anzio-Nettuno durante il servizio hanno notato una passante chiedere aiuto e sbracciarsi per attirare la loro attenzione. Scesi dalla volante hanno visto una donna con il volto che sanguinava e con lividi su diverse parti del corpo. L'aggressore è scappato chiudendosi in casa. Dato l'allarme in Questura, sono intervenute altre volanti a supporto delle operazioni. Gli agenti hanno affidato la donna al personale sanitario del 118 giunto in ambulanza, che ha trasportato la donna in ospedale, per le cure del caso. I poliziotti sono entrati nella palazzina e sono riusciti ad arrestare l'uomo, accompagnandolo negli uffici di polizia.