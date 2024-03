Porta in banca una signora di 92 anni chiedendo di farsi accreditare 32mila euro: arrestato L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di San Basilio. Aveva già tentato un’operazione simile a gennaio prelevando la signora dal centro assistenziale in cui risiede. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma San Basilio con l'accusa di circonvenzione di incapace. Ha cercato di rubare 32mila euro dal conto di una donna di novant'anni, invalida civile e in attesa di nomina di tutore. L'uomo, che è risultato avere numerosi precedenti penali, si trova ora agli arresti domiciliari, mentre la signora è stata riaccompagnata nel centro assistenziale dove risiede. Si è scoperto che il 48enne aveva già provato a truffare la donna qualche giorno prima.

L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Roma. L'uomo ha accompagnato la signora in una banca su via Nomentana, dicendo di effettuare un trasferimento di denaro dal conto della donna al suo, per un totale di 32mila euro. Ma il personale della banca si è insospettito e ha chiamato i carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno fermato e identificato il 48enne, che con sé aveva 1150 euro in contanti, appartenenti alla vittima. Dagli accertamenti fatti è emerso che l'uomo, già lo scorso gennaio, aveva provato a fare la stessa cosa. Aveva portato via la signora dal centro assistenziale dove risiede spacciandosi per il nipote e cercando sempre di rubarle il denaro. L'ennesima truffa ai danni di persone anziane che, spesso per via dell'età o patologie sopraggiunte con il passare degli anni, vanno in confusione, diventando bersagli facili per questi malfattori. Che a volte riescono a portare via loro tutti i risparmi di una vita, sparendo poi nel nulla una volta preso tutto il denaro, oltre ad averi e gioielli.

I carabinieri, dopo avere arrestato l'uomo, hanno consegnato il denaro rubato alla vittima, mentre lui è stato condotto agli arresti domiciliari.