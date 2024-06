Ponza, sequestrata la “grotta dei morti”: era un’immensa discarica abusiva

video suggerito

A cura di Rosario Federico

Una grotta utilizzata come discarica abusiva sull'isola di Ponza

Una grotta di 300 metri quadri sull'isola di Ponza, in provincia di Latina, è diventata una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi tra relitti di barche e di natanti in legno, battelli, pneumatici per un totale di 100 metri cubi e in contemporanea un'officina per la loro manutenzione e riparazioni non autorizzate.

Questa è stata la scoperta delle Fiamme Gialle che hanno provveduto al sequestro preventivo della grotta e hanno denunciato tre persone alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino con l'accusa di reato di occupazione abusiva e attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Grotta inaccessibile per rischio crollo

L'intervento della Guardia di Finanza nella grotta sull'isola di Ponza

L'ingresso alla grotta ipogea di 300 metri quadrati è vietato dal Comune di Ponza per rischio frana, dal mese di giugno del 2023. A chiudere la grotta, è stato il sindaco con un'ordinanza dopo un sopralluogo dei funzionari del servizio Lavori Pubblici e la presa di provvedimenti a tutela della sicurezza. La "Grotta dei morti", così è chiamata la cavità della spiaggia di Frontone, fra la baia del Fortino e quella di Santa Maria sull'isola di Ponza. All'entrata della grotta inoltre sono state disposte la segnaletica e le transenne per non consentire l'accesso alla grotta.

I problemi sull'isola di Ponza

Situazione difficile a Ponza dove si stima che sia vietato accedere alla maggior parte delle spiagge. Chiaia di Luna, ad esempio, è inaccessibile da ben 23 anni. La chiusura della spiaggia è avvenuta nel 2001, quando il 19 settembre una turista di 26 anni, Alessandra Pioli, ha perso la vita a causa di un cedimento della falesia. Dall'incidente si sono registrate almeno altre due franse: una il 4 giugno 2015 e l'altra il 28 luglio 2018, la zona è tuttora valutata come rischiosa.

Inoltre, i collegamenti con la terraferma sono sempre troppo pochi, così come i servizi per muoversi sull'isola. Durante la stagione estiva c'è spesso forte traffico e pochi turisti, con attività commerciali che spesso risultano chiuse.