Piove in aula alla Sapienza, in università l’acqua si raccoglie con i secchi Infiltrazioni nell’università di Roma La Sapienza dove dal soffitto piovono gocce d’acqua. Per terra e sopra i banchi due secchi per raccoglierla: “Stiamo effettuando dei lavori al piano di sopra, dove è stata registrata una perdita”, hanno fatto sapere dall’università.

A cura di Beatrice Tominic

Succede nel dipartimento di Economia dell'Università La Sapienza: all'interno di una delle aule della facoltà piove. O meglio, da una parte del soffitto, che appare senza un pannello, delle gocce di acqua scendono giù fino ad atterrare, presumibilmente, insieme alle altre dentro ad uno dei due secchi.

Uno sul banco, l'altro per terra, i due secchi sono circondati da un nastro rosso e bianco. I secchi sono quelli tipicamente utilizzati per pulire per terra, con il mocio. Una soluzione provvisoria che in breve tempo ha attirato l'attenzione delle e degli studenti. Sono loro che hanno pubblicato un video, poi ricondiviso da Welcome to Favelas su Instagram. La registrazione dura pochi secondi: ma è abbastanza per vedere piovere dal soffitto.

Le infiltrazioni alla Sapienza

Per le e i ragazzi quella delle infiltrazioni non sarebbe una novità. "Non è la prima volta che capita – racconta a Fanpage.it uno studente – Ma sono rimasto stupito del fatto che sia accaduto proprio in aula 5: è una delle più importanti e una delle ultime ad essere state ristrutturate".

Come hanno fatto poi sapere dall'università stessa la perdita dal soffitto è dovuta ad alcuni lavori effettuati al piano di sopra, dove si trovano i bagni, a causa di una perdita dai tubi registrata poco prima. "Dopo le infiltrazioni dal controsoffitto la situazione è stata subito ripristinata, ma restano in corso verifiche anche all'interno degli altri spazi – hanno fatto sapere prima di confermare che non ci sono stati disagi "per l'attività didattica né per gli studenti" – E la lezione è proseguita normalmente senza stop".

Il video pubblicato online

"Si sa che la nostra economia fa acqua da tutte le parti", ha commentato sotto al post ricondiviso sui social un utente, ironicamente. Un'altra persona che studia alla Sapienza, aggiunge: "Ma il bello è che è l'aula più nuove di tutte, vi lascio immaginare le altre come stanno messe".