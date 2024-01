Pierluigi Roscioli del Forno Roscioli porta la sua pizza MasterChef Italia 13: storia di un simbolo di Roma Ospite della prossima puntata di Masterchef 13 Pierluigi Roscioli dell’Antico Forno Roscioli di Roma. Il Forno Roscioli è stato inaugurato oltre cinquant’anni fa e la sua pizza romana, bianca e rossa, è diventata un’istituzione nella Capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pierluigi Roscioli dell'Antico Forno Roscioli di via dei Chiavari a Roma è il giudice ospite della prossima puntata di Masterchef 13. L'episodio andrà in onda in prima serata su Sky alle 21 di giovedì 1 gennaio. Il Forno Roscioli è stato inaugurato oltre cinquant'anni fa e la sua pizza romana, bianca e rossa, è diventata un'istituzione nella Capitale.

Pierluigi Roscioli ospite di Masterchef

I nove concorrenti di Masterchef 13 rimasti in gara si cimenteranno con la piazza alla pala dello storico forno romano, diventato un simbolo gastronomico della Capitale. Dalla rossa ‘scrocchiarella' romana alla pizza bianca con la mortadella, Roscioli illustrerà agli aspiranti ‘Masterchef' i segreti dell'arte bianca, guidandoli in un viaggio nei sapori più tipici della romanità.

La storia dell'Antico Forno Roscioli

L'Antico Forno Roscioli nasce il 26 febbraio 1972 grazie a Marco Roscioli, che inaugura lo storico forno in via dei Chiavari, nel cuore del centro storico di Roma. A quel punto vendita è seguita la pizzicheria in Via dei Giubbonari, che oggi è diventata il Ristorante Salumeria Roscioli.

Leggi anche Per tre anni ha violentato sua figlia piccola: arrestato papà a Tivoli

Alcuni antichi certificati attestano la presenza di un forno nel Rione della Regola fin dalla prima metà dell'Ottocento e un editto papale afferma che in via dei Chiavari c'era un forno che vendeva pane a pressi accessibili. Insomma, il forno esiste almeno dalla seconda metà dell'ottocento.

Oggi la tradizione del Forno Roscioli viene portata avanti dai fratelli Alessandro e Pierluigi, che continuano il lavoro iniziato dal padre. Negli ultimi anni all'attività della famiglia si è aggiunta anche la sorella Maria Elena, che cura la salumeria.

"All’Antico Forno Roscioli siamo molto legati alla tradizione e, da sempre, lavoriamo in una direzione chiara, che mette in luce una pizza fortemente identitaria, un prodotto da forno con alla base prodotti di qualità e di cui conosciamo la provenienza e il ciclo di vita. Le nostre proposte sono quelle classiche che negli anni ci hanno fatto conoscere e per cui i nostri clienti ci riconoscono. Con il passare del tempo, abbiamo apportato dei cambiamenti, lasciando spazio a nuove idee, ma sempre collegate al nostro passato e ai nostri sapori", ha spiegato Pierluigi Roscioli.

I prodotti più amati del forno Roscioli

I prodotti più amati sono quelli classici, la pizza bianca romana e la pizza alla pala rossa, fina e scrocchiarella. Ma ci sono anche proposte più innovative, legate alla tradizione popolare romana, come quella con Mortadella, burrata e puntarelle, ma anche vegetariane, come la focaccia con Melanzane, pomodoro fresco e mozzarella di bufala. Amati dai clienti anche i pani a lievitazione naturale, dal pane di Lariano al Caereccio, dal pane ai fichi a quello di segale, ma anche supplì classici o cacio e pepe, le torte da forno come il ciambellone.

Oltre all'Antico Forno, delle proposte a marchio Roscioli fanno parte il Ristorante Salumeria, il Caffè Pasticceria, la Rimessa e il Wine Club.