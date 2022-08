Picchia e violenta la fidanzata 14enne incinta per convincerla a non abortire: arrestato 17enne Picchiata, violentata e segregata. Le avrebbe spento anche delle sigarette sul corpo. Adesso il ragazzo è accusato di stalking, violenza sessuale e lesioni.

A cura di Beatrice Tominic

L'avrebbe minacciata e perseguitata per convincerla a non abortire. Poi picchiata e violentata, le avrebbe spento sigarette addosso: violenze che sarebbero state riprese con il telefonino e poi condivise nelle chat di gruppo con gli amici. Protagonisti di questa vicenda sono due adolescenti alla prima storia amorosa: in breve tempo, però, la loro è diventata una relazione tossica e, secondo i racconti della protagonista, estremamente violenta. Il loro rapporto si è concluso (almeno per ora) lo scorso 14 agosto con l'arresto del 17enne, accusato dalla procura dei minori di stalking, violenza sessuale e lesioni. Adesso spetterà ai carabinieri fare chiarezza su quanto accaduto.

La relazione

I due, una 13enne di Roma nord e un ragazzo di 16 anni che abita ad Ostia, si sono conosciuti un anno fa. In breve tempo, come racconta il Corriere della Città, la loro relazione è cresciuta: hanno iniziato a scambiarsi messaggi e video hot e ad immortalarsi in momenti intimi, secondo quanto ha dichiarato il legale dell'indagato. A qualche mese dalla relazione la ragazza è rimasta incinta. Lui si è dimostrato immediatamente disponibile ad assumersi le proprie responsabilità, ma i genitori della ragazzina, già contrari alla relazione fra i due, dopo discussioni feroci anche con la madre del ragazzo, hanno convinto la figlia ad abortire. Per un periodo la coppia di adolescenti interrompe bruscamente ogni rapporto.

Ma i due si riavvicinano. Anche stavolta la ragazza, che ormai ha compiuto 14 anni, è rimasta incinta in poco tempo. Sembra essere decisa fin da subito ad abortire. Il 17enne, però, si è dimostrato disposto a tutto per impedirlo.

Le violenze e l'arresto

Il ragazzo da quel momento avrebbe cambiato atteggiamento, iniziando a perseguitare la ragazza con telefonate, minacce e percosse. Secondo i racconti della 14enne le avrebbe spento sigarette addosso, segregandola e violentandola davanti alla videocamera del telefonino. Raccontando i maltrattamenti subiti, la ragazza avrebbe anche rivelato la vera natura dei loro video intimi: anche in quel caso, sarebbe stata costretta.

A seguito dei racconti della figlia, i genitori della 14enne hanno sporto denuncia contro il ragazzo che, il 14 agosto scorso, è stato arrestato. Nel giorno successivo al Ferragosto i due si sono incontrati di nuovo, stavolta in tribunale: adesso il 17enne si trova in una casa educativa, in attesa che le indagini facciano il proprio corso. Rischia una pena da 8 a 10 anni di reclusione. Anche contro la coppia di adulti, però, sarebbe stata sporta denuncia: secondo quanto dichiarato, i due si sarebbero recati a casa del giovane, minacciando e picchiando sua madre. Da parte degli inquirenti, che stanno procedendo con le indagini sul caso, resta la massima riservatezza.

Le indagini in corso

A portare alla ribalta il caso è stato, invece, il legale del giovane, l'avvocato Guido Pascucci, che non ha nascosto le sue perplessità: "I primi dubbi sono emersi durante l'interrogatorio, quando ho scoperto che la ragazza era in possesso delle password del ragazzo: non può escludere che sia stata lei stessa ad inviare le minacce dal profilo del ragazzo, per incolparlo. Per fare chiarezza è stata richiesta anche la consulenza di un perito informatico", ha spiegato l'avvocato Pascucci, che esprime incertezza anche sulle percosse. "Nei giorni indicati dalla ragazza, il mio assistito si trovava ad Udine, da suo fratello – ha aggiunto, parlando anche dei genitori della vittima – Sicuramente vogliono chiudere il rapporto fra il ragazzo e la figlia, ma non penso che questo sia il modo giusto per farlo". Poi ha concluso: "Si tratta di una tragedia familiare complicata: occorre stabilire la verità e per questo bisogna analizzare esattamente ogni singolo messaggio, ogni telefonata, ogni aspetto della vicenda e dei protagonisti. E arrivare alla verità".