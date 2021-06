Un gruppo di giovani di età compresa tra i venti ed i trent'anni è stato fermato nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 giugno dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i fatti erano circa le ore due, come mostra l'immagine, i ragazzi, complice il caldo estivo, hanno approfittato della bella serata in compagnia all'insegna del divertimento e della spensieratezza per infrangere i divieti e concedersi un bagno refrigerante. Non si sono però immersi in una piscina qualunque, ma nella meravigliosa Fontana dei Quattro Fiumi di Piazza Navona, magistrale opera seicentesca dell'artista Gian Lorenzo Bernini, che ha visto l'avvio dell'ultimo intervento di restauro il 13 gennaio scorso. La scena non è però sfuggita ad una pattuglia del I Gruppo centro ‘Ex Trevi'. Gli agenti sono intervenuti e li hanno multati come da regolamento di polizia urbana.

Gruppo identificato grazie alla foto scattata da un passante

Ad immortalare la scena è stato un passante, che ha scattato una fotografia con il suo smartphone, la quale ritrae il gruppetto uscire in fretta e furia dalla vasca di marmo, alla vista dei vigili urgani. I ragazzi, con addosso i vestiti bagnati, sono scappati, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Gli agenti della polizia locale li hanno trovati ed identificati. Tutti, di età e nazionalità diverse, hanno ricevuto la misura dell'ordine di allontanamento.

La fontana dei Quattro Fiumi di Piazza Navona

La fontana dei Quattro Fiumi, come si legge sul sito della Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali, è una grande scogliera di travertino, con l’obelisco di granito. Sugli angoli si ergono le statue marmoree dei quattro fiumi che rappresentano i continenti conosciuti al tempo della realizzazione, identificati anche dalla vegetazione e dagli animali: il Danubio di Antonio Ercole Raggi per l’Europa, con il cavallo; il Gange di Claude Poussin per l’Asia, con il remo e il dragone; il Nilo di Giacomo Antonio Fancelli per l’Africa, con il capo velato, il leone e la palma; il Rio della Plata di Francesco Baratta per l’America con accanto un armadillo.