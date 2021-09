Peschereccio affonda nella notte a Fiumicino In piena notte un peschereccio della flotta di Fiumicino, il ‘Maria’, ha iniziato a imbarcare acqua ed è affondato nel canale del porto. Per accertare le cause dell’affondamento, la barca dovrà essere prima recuperata e riportata in galleggiamento e in seguito dovranno essere ispezionati lo scafo e la sala macchine.

A cura di Enrico Tata

In piena notte un peschereccio della flotta di Fiumicino, il ‘Maria', ha iniziato a imbarcare acqua ed è affondato nel canale del porto. Stando a quanto si apprende, la Capitaneria di Porto è intervenuta alle 4 del mattino. Il fatto è stato segnalato un addetto della sala operativa che, attraverso le telecamere di sicurezza, ha visto la barca inclinarsi pericolosamente su un fianco e ha quindi dato l'allarme. Sul posto è stata inviata una motovedetta che ha verificato la situazione: in effetti l'imbarcazione stava per affondare e questo nonostante il comandante del peschereccio stesse cercando di rinforzare gli ormeggi per evitare la perdita della sua barca. Quest'ultimo si è rifiutato inizialmente di abbandonare la nave, ma dopo diversi tentativi è stato convinto a mettersi in salvo ed è stato accompagnato a terra. A causa di un improvviso malore, è stato poi soccorso dai sanitari del 118.

Ancora da accertare le cause dell'affondamento del peschereccio

La Guardia Costiera informa anche di aver disposto, alle prime luci dell'alba, "l’impiego di panne assorbenti intorno all’unità, a cura del concessionario del servizio di disinquinamento portuale, allo scopo di evitare la dispersione del carburante e dei liquidi di sentina. Iniziate in tarda mattinata, sono ancora ancora in corso le operazioni di ripristino del galleggiamento con l’impiego di una gru per carichi eccezionali e di una ditta specializzata in lavori subacquei". Per accertare le cause dell'affondamento, la barca dovrà essere prima recuperata e riportata in galleggiamento e in seguito dovranno essere ispezionati lo scafo e la sala macchine.