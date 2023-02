Perché la basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma viene chiamata Chiesa degli Artisti Da Fabrizio Frizzi a Gigi Proietti, da Monica Vitti a Maurizio Costanzo, Santa Maria in Montesanto a Piazza del Popolo ospita i funerali dei vip. È nota per la Messa degli Artisti, ecco perché è chiamata la Chiesa degli Artisti.

A cura di Alessia Rabbai

Santa Maria in Montesanto a Piazza del Popolo viene chiamata la Chiesa degli Artisti perché sede della Messa degli Artisti. Secondo la tradizione da fine ottobre a fine giugno la Messa di ogni domenica deve avere come lettore un attore. Un'usanza che istituì Pio XII nel 1951 e che Monsignor Ennio Francia ha poi introdotto in questa chiesa due anni dopo. La chiesa degli Artisti, una delle più celebri di Roma e nel cuore del centro storico è famosa per ospitare da anni i funerali dei grandi artisti, cantanti, attori, personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo. Oggi nella Chisa degli artisti alle ore 15 verranno celebrati i funerali di Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore, che ha cambiato profondamente e fatto la storia delle tv, morto all'età di 84 anni lo scorso 24 febbraio. I funerali saranno in diretta su tutti i canali televisivi.

La storia e le opere nella Chiesa degli Artisti

Santa Maria in Montesanto, più conosciuta come la Chiesa degli Artisti è precisamente nel Rione Campo Marzio tra via del Babuino e via del Corso. La storia Santa Maria in Montesano è antica, è nata nel il 15 luglio 1662, terminata 1675 e ha preso il nome da una piccola chiesa dedicata alla Vergine Maria dell’ordine dei frati Carmelitani. Il cardinale Gerolamo Gastaldi ha edificato la nuova costruzione con il progetto di Carlo Rainaldi, su iniziativa di papa Alessandro VII e con modifiche e supervisione di Gian Lorenzo Bernini. All'interno ci sono stucchi bianchi e tre cappelle per lato policrome. L'altare maggiore è sormontato dal dipinto della Madonna del Carmine di Monte Santo, un'opera risalente al XVI secolo. Con papa Leone XII è stata restaurata, acquisendo il titolo di Basilica Minore.

La tradizione della messa degli Artisti

Nel 1953 è stata istituita l'usanza della Messa degli Artisti. La chiesa oggi è particolarmente frequentata e meta di turisti, oltre che per la sua storia e la sua architettura, anche perché accoglie i funerali dei vip: solo per citarne alcuni degli ultimi volti noti deceduti che l'hanno scelta per l'ultimo saluto Fabrizio Frizzi, Gigi Proietti, Monica Vitti e Gina Lollobrigida.

L’altare della chiesa degli Artisti a Roma (Funerale di Rossella Falk)

Le differenze tra la Chiesa degli Artisti e la "gemella" a Piazza del Popolo

Santa Maria in Montesanto ha una chiesa gemella, che le sta proprio accanto, alla sua sinistra, ossia Santa Maria dei Miracoli. Sono state infatti ideate come costruzioni simmetriche da Rinaldi, alla base del tridente. Sembrano uguali a guardarle da fuori, in realtà per questioni di spazio hanno planimetrie e cupole diverse.