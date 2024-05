video suggerito

Paura in metropolitana, uomo armato di coltello aggredisce addetto Atac a San Giovanni Un uomo armato di coltello ha provato a colpire un addetto Atac al controllo dei biglietti. Sul posto sono intervenuti, poco prima delle 12 di oggi, i carabinieri del nucleo radiomobile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Paura alla fermata della Metro A San Giovanni di Roma, direzione Battistini. Un uomo armato di coltello ha provato a colpire un addetto Atac al controllo dei biglietti. Sul posto sono intervenuti, poco prima delle 12 di oggi, i carabinieri del nucleo radiomobile.

Un uomo armato di coltello fermato alla stazione della Metro A San Giovanni

Stando a quanto si apprende, un uomo armato di coltello è stato bloccato dalle guardie giurate in servizio presso la stazione. In un primo momento le persone coinvolte sembrava fossero tre, ma in seguito è stato accertato che si trattava di un solo uomo. Quest'ultimo è stato accompagnato in caserma e il coltello è stato sequestrato. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri.

Alla stazione Spagna arrestato per furto un ragazzo di 20 anni

All'interno della stazione Spagna della Metro A un ragazzo peruviano di 20, senza fissa dimora e già conosciuto per reati simili, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Salaria. Stando a quanto si apprende, il giovane è stato bloccato subito dopo un furto. Il 20enne si era impossessato del portafogli di una turista brasiliana all'interno di un vagone della metropolitana.

Dopo essere stato identificato, il ragazzo ha tentato di scappare spintonando più volte i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dopo diversi tentativi, è stato bloccato, accompagnato in caserma e trattenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria.