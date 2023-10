Paura al Pigneto: perde il controllo dell’auto per un malore e finisce sui binari del treno Un uomo ha perso il controllo della sua auto finendo sui binari della Roma – Giardinetti: i vigili del fuoco hanno impiegato l’autogru per rimuovere il mezzo dalle rotaie. Il conducente avrebbe accusato un malore ed è stato portato in ospedale.

A cura di Simone Matteis

Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza per l'uomo che nella tarda mattinata di ieri, domenica 22 ottobre, ha perso il controllo della sua auto finendo sui binari del treno in zona Pigneto. I vigili del fuoco sono subito intervenuti per rimuovere il veicolo dalle rotaie: da una prima ricostruzione, il conducente sembrerebbe aver accusato un malore, finendo fuori strada. Una volta estratto dal mezzo, l'uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

L'incidente e l'arrivo dei soccorsi

Erano da poco passate le 13 di ieri mattina quando un'auto guidata da un uomo di origini straniere è uscita dalla carreggiata finendo sui binari della ferrovia Roma-Giardinetti. L'incidente è accaduto all'altezza dell'incrocio tra via Casilina e via De Agostini, nella zona del Pigneto: tanto lo spavento per i passanti che hanno assistito la scena, che dato immediatamente l'allarme.

Giunti sul posto con l'autogru per la rimozione del veicolo dalle rotaie, i vigili del fuoco della squadra di Tuscolano 2 hanno subito avviato tutte le procedure per estrarre il conducente dal mezzo. Contestualmente la circolazione sulla linea ferroviaria è stata bloccata così come la circolazione nelle immediata vicinanze dell'incrocio, per consentire le manovre dei mezzi di soccorso.

Il conducente avrebbe accusato un malore

Insieme ai vigili del fuoco sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza: l'uomo è stato estratto dall'abitacolo dell'auto e portato in ospedale per ulteriori accertamenti sulle sue condizioni di salute. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che a causare la fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata possa essere stato un malore che ha colpito il conducente proprio mentre era alla guida dell'auto, facendolo sbandare e finire sui binari. Dopo gli interventi di soccorso la paura è rientrata e la circolazione dei convogli ferroviari, sospesa per tutto il tempo dell'intervento, è stata ripristinata.