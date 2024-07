video suggerito

Paura al lago di Bolsena, motoscafo alla deriva: salvati padre e figlio di 10 anni Paura per un uomo di 49 anni e il figlio di 10 rimasti a bordo del loro motoscafo in avaria nelle acque del lago di Bolsena nella mattinata di domenica 21 luglio 2024.

A cura di Beatrice Tominic

Il battello dei carabinieri intervenuto per salvare padre e figlio.

Sono rimasti in avaria con il motoscafo nel lago di Bolsena, in provincia di Viterbo, nella mattinata di domenica 21 luglio. Paura per la coppia, padre di 49 anni e figlio di 10, originari di Terni. A salvarli la compagnia di carabinieri di Montefiascone.

Motoscafo alla deriva: salvati dai carabinieri

Paura nel lago di Bolsena dove padre di 49 anni e figlio di 10 sono rimasti bloccati a bordo del loro motoscafo in avaria, rimasto alla deriva. I fatti risalgono a domenica scorsa, nella tarda mattinata del 21 luglio. Non appena si sono accorti di ciò che stava accadendo i due hanno allertato i soccorsi e hanno chiesto aiuto. I carabinieri di Montefiascone, allertati dalla centrale operativa, si sono immediatamente precipitati per salvarli. In particolare, a raggiungere padre e figlio, è stato l'equipaggio del Battello CC N 205 dislocato a Bolsena.

Le operazioni di salvataggio

Una volta in acqua, l'equipaggio si è subito messo alla ricerca dell'imbarcazione in avaria. I militari l'hanno rintracciata nelle acque poco distanti dall'Isola Bisentina nel Comune di Capodimonte, in provincia di Viterbo.

Per prima cosa i carabinieri hanno effettuato le verifiche necessarie per rimettere in efficienza l'imbarcazione, ma il danno si è rivelato irreparabile. Così hanno preso a bordo padre e figlio, agganciato il motoscafo alla barca e, trainandola, l'hanno riportata fino al porto di Bolsena.

Il motoscafo agganciato alla barca dei carabinieri.

Come stanno padre e figlio rimasti col motoscafo in avaria

Nonostante il caldo estremo per il quarantanovenne e il figlio di 10 anni non sono state necessarie cure mediche: si trovavano in buone condizioni di salute, una volta a terra hanno chiesto soltanto qualcosa per rinfrescarsi. "Siamo grati per la tempestività, la prontezza e la grande professionalità dell'equipaggio", hanno detto ai carabinieri una volta arrivati sulla terra ferma i due.

Appena tre giorni fa la stessa motovedetta era intervenuta per salvare e riportare a riva un turista caduto rovinosamente nel lago mentre stava effettuando sci d'acqua.