Lo ha scambiato probabilmente per un grosso tonno, ma mai avrebbe pensato si trattasse di uno squalo. È quello che si è trovato davanti un pescatore a un miglio circa da Capo Linaro, sulla costa di Santa Marinella: lo squalo aveva una dimensione fra i due e i tre metri e qualcuno pensa che possa essere un piccolo squalo bianco. Stando alle prime informazioni, l'uomo si trovava in mare con la moglie come suo solito a pescare quando si è trovato davanti il pescecane. La donna ha ripreso i movimenti del pescecane in un video. Lo squalo ha cercato di liberarsi dall'amo prima di andare sotto l'imbarcazione e poi allontanarsi definitivamente. Il video è stato poi postato in rete e in poco tempo è diventato virale anche grazie al simpatico siparietto tra marito e moglie: quando il marito comunica alla donna che si tratta di uno squalo, quasi non ci crede.

Nei giorni scorsi un altro avvistamento

Non è che il secondo avvistamento in pochi giorni: lo scorso 21 maggio a un miglio fuori da Fiumare Grande, a Fiumicino, anche un altro uomo se l'è vista brutta. Alessandro Sanna, termoidraulico di 49 anni, si è visto rovesciare la sua imbarcazione di cinque metri di uno squalo lungo quasi tutta l'imbarcazione. Neanche a dirlo, come riporta il Corriere della Sera, dopo questi due avvistamenti, su tutto il litorale è scattato l'allarme. Non si tratterebbero degli unici due casi: già negli anni scorsi un gruppo animale era stato avvistato sul litorale romano. Già un altro squalo era stato avvistato a poche centinaia di metri di distanza dalla spiaggia di Passoscuro. Dalle foto recenti scattate dai due uomini, sembrerebbe che non si tratti dello stesso animale. Così in molti ora si stanno domandando quanti squali si stanno aggirando tra i fondali laziali.