Paura a Latina, prende fuoco un bar: evacuata palazzina con 10 famiglie, anche bambini Incendio in un bar a Latina: le fiamme divampano e la palazzina viene evacuata. In totale sono 10 le famiglie fuori casa.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

Le fiamme sono divampate nella notte, fra domenica 5 e lunedì 6 maggio 2024, a Latina, in via Isonzo, a pochi passi dal centro della città. L'incendio è partito fra le 2 e le 3 di notte circa all'interno di un bar che si trova al piano terra di una palazzina. In breve tempo le fiamme hanno raggiunto anche i piani alti del palazzo, fino all'ultimo. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco, con un'ambulanza del 118 e le pattuglie della polizia dalla questura locale.

L'incendio sopra al bar Napoli a Latina

L'incendio è divampato in breve tempo e ha raggiunto l'ultimo piano. I vigili del fuoco si sono immediatamente al lavoro per cercare di spegnere le fiamme nel minor tempo possibile, prima di bonificare e mettere in sicurezza il palazzo.

A causa del rogo che ha interessato la maggior parte del palazzo, una volta sul posto i pompieri hanno subito disposto l'evacuazione degli appartamenti: in totale sono una decina le famiglie svegliate nella notte e fatte evacuare. Le fiamme e il fumo sprigionati dall'incendio hanno danneggiato una delle facciate del palazzo.

L'arrivo dei soccorsi

Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita nel corso dell'incendio. I poliziotti arrivati sul posto hanno immediatamente aperto le indagini: secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe stato causato per un cortocircuito scattato all'interno di un quadro elettrico nella parte retrostante del gazebo del bar. Sembra sia stata quella la prima struttura a prendere fuoco da cui, in seguito, si sono propagate le fiamme. Ma le indagini procedono: al momento non si esclude nessuna ipotesi.