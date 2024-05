video suggerito

Paura a Frosinone, accende il gas e prende fuoco: donna gravemente ustionata, elitrasportata a Roma Accende il gas e viene investita da un ritorno di fuoco: paura nel Frusinate, dove una donna è rimasta gravemente ustionata. In condizioni critiche, è stata elitrasportata al centro grandi ustioni di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Stava accendendo il gas, quando una fiammata l'ha avvolta in pieno. È successo nella mattina di oggi, 21 maggio 2024, a Piedimonte San Germano, nella zona della Piumarola, in provincia di Frosinone. L'incidente è avvenuto verso le ore sette, in un appartamento in via Capo del Lago. Non appena avvertita la fiammata, i familiari hanno fatto scattare l'allarme.

L'arrivo dei soccorsi

È stato un attimo. Ha acceso il gas ed è stata investita dalla fiammata. La donna ha iniziato ad urlare richiamando l'attenzione delle persone che si trovavano in casa con lei. Non appena accorti di quanto stava accadendo, i familiari hanno immediatamente fatto scattare l'allarme, allertando le forze dell'ordine e i soccorsi, per salvare la donna, ustionata gravemente. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di spegnimento nell'abitazione.

Le condizioni della donna sono apparse critiche fin dall'arrivo dei soccorsi. Sul posto per primi sono arrivati gli operatori dell'Ares 118, ma proprio per la gravità della situazione hanno immediatamente richiesto l'intervento di un elisoccorso.

Come sta la donna gravemente ustionata a Frosinone

Sul luogo del grave incidente domestico sono immediatamente arrivarti i soccorsi. Gli operatori del pronto soccorso dell'Ares 118 si sono recati subito sul luogo della segnalazione e hanno prestato le prime cure alla donna colpita dal ritorno di fiamma.

Ma ben presto si sono accorti delle gravissime condizioni in cui si trovava. Per questa ragione è stato richiesto l‘intervento dell'eliambulanza. A bordo dell'aerogiro la donna è stata trasportata a Roma, al centro grandi ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio. È lì che si trova, ancora in condizioni gravi.