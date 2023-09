Partita finisce male, calciatore si scaglia contro l’arbitro e gli rompe un braccio: “Non era fallo” Ieri l’udienza del processo per lesioni. Il calciatore, ascoltato dal pm, ha dichiarato: “L’ho fatto perché secondo me ha preso la decisione sbagliata”.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Secondo lui il fallo segnalato dall'arbitro, con tanto di cartellino giallo, non c'era. Così un giocatore sessantenne di calciotto si è scagliato contro l'arbitro, prima insultandolo, poi aggredendolo. "Cambia lavoro", gli ha urlato prima di tirargli un calcio sul braccio sinistro rompendoglielo e causando all'arbitro 34 giorni di ospedale: prima di tornare in campo ci sono voluti due mesi.

La vicenda, che risale al 2018, durante il torneo Pezzana, il più antico della capitale per le squadre di calciotto, è finita in tribunale dove il giocatore è imputato per lesioni, come riporta il Corriere della Sera.

Cosa è successo

È il 20 febbraio del 2018, nel campo del Circolo Flaminia in via dei Due Ponti si sta disputando la partita fra Wes Ham e Psg per il torneo Pezzana di calciotto. Il match di andata è finito 6 a zero per per il West Ham, è quasi finito il primo tempo di quello di ritorno. È in quegli ultimi minuti prima dell'intervallo che l'arbitro segnala un fallo per un centrocampista, oggi sessantenne, del West Ham, G.B.: superato da un giocatore della squadra avversaria, l'avrebbe steso dopo il dribbling. Oltre al fischio, gli arriva anche un cartellino giallo. Il giocatore protesta e poi aggredisce l'arbitro. Espulso dal campo, rientra negli spogliatoi, senza assistere al resto della partita.

L'udienza del processo per lesioni

Per quanto accaduto, il giocatore, che oggi ha sessanta anni, è accusato di lesioni. A cinque anni dai fatti, nella giornata di ieri, si è tenuta una delle udienze del processo. "L'ho fatto perché secondo me la sua era una decisione sbagliata", ha spiegato il giocatore accusato di lesioni rispondendo al pm.