Una partita di calcetto organizzata in zona rossa potrebbe costare caro a dieci ragazzini di età compresa tra i 14 e i 15 anni, multati per non aver rispettato quanto previsto dalle regole per limitare la diffusione del coronavirus. In realtà il match è stato giocato in un paesino in zona arancione della Ciociaria, ma i ragazzi sono residenti nel comune di Monte San Giovanni Campano, un comune inserito recentemente in zona rossa a causa del notevole incremento dei contagi. I carabinieri di Boville Ernica hanno interrotto la partita e hanno multato gli adolescenti poiché violavano quanto previsto dal dpcm in merito al divieto di svolgere incontri sportivi di squadra a livello amatoriale. Non solo: i ragazzi risiedono, come detto, in zona rossa e quindi non sarebbero dovuti uscire di casa se non per motivi di salute o di necessità. I minorenni sono stati affidati ai loro genitori: spetterà a questi ultimi pagare la multa, 400 euro a testa.

Monte San Giovanni Campano in zona rossa da diversi giorni

Il 26 febbraio scorso il comune di Monte San Giovanni Campano, provincia di Frosinone, è stato inserito in zona rossa "per alta incidenza del numero dei casi". Le misure sono valide per 14 giorni. Secondo quanto emerso dall'indagine epidemiologica, inoltre, nel paesino ciociaro il picco dei contagi sarebbe dovuto a un grave comportamento assunto dai cittadini: a far diffondere il virus sarebbero stati assembramenti davanti ai bar di alcune frazioni del paese e una festa organizzata in una casa da alcuni adolescenti della zona. In generale, ricordiamo, tutta la provincia di Frosinone si trova in zona arancione a causa dell'incremento dei contagi.