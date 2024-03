Parla il rappresentante degli studenti, Rocca se ne va: “Polemica strumentale, pronto a incontrarlo” Il presidente della Regione Lazio Francesco ha parlato di ‘polemiche strumentali’ e si è detto pronto a incontrare il rappresentante degli studenti che ieri non ha ascoltato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Screenshoot dal video.

Dopo le polemiche che lo hanno investito per essersene andato proprio mentre il rappresentante degli studenti prendeva la parola (non una bella scena di certo), il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha preso parola. Lo ha fatto parlando di ‘polemiche strumentali', di una cerimonia che ‘si è protratta oltre il tempo preventivato' e di impegni improrogabili previsti nel pomeriggio. "Da parte mia non c’era alcuna volontà di mancare di rispetto al rappresentante degli studenti", precisa. "In ogni caso, in considerazione dell’importanza che la mia amministrazione riconosce al mondo accademico, dell’università, della ricerca e soprattutto degli studenti, invito il rappresentante degli studenti dell’Università di Cassino nel mio ufficio in Regione oppure sono pronto a incontrarlo a Cassino alla prima occasione disponibile".

Il rappresentante degli studenti che ieri ha preso la parola all'università di Cassino è Luigi Gaglione. Frequenta la facoltà di giurisprudenza dell'università di Cassino e fa parte dell'associazione Primavera Studentesca. Paradossale la situazione in cui si è trovato: mentre stava salendo sul palco, si vede il presidente Rocca che, insieme agli altri esponenti della giunta di centrodestra, lascia l'aula. Un'immagine non proprio edificante.

"Quello a cui abbiamo assistito ci ha addolorato profondamente, ma per noi le priorità restano le esigenze delle studentesse e degli studenti, che hanno bisogno di costante attenzione e azione da parte della classe politica – ha dichiarato oggi Garigliano -. vedere i rappresentanti del nostro territorio, dai parlamentari ai sindaci, abbandonare in massa la cerimonia senza attendere il punto di vista degli studenti è stato denigrante. Non per me, figuriamoci, ma per la nostra comunità studentesca. Ci sono tante emergenze quotidiane da affrontare con la massima determinazione: dalle borse di studio che arrivano in ritardo, all’accoglienza degli studenti internazionali. In più, nell’ultimo periodo, continuano a crescere i costi a carico di chi studia. Sempre più studenti e studentesse, all’inizio dell’anno, si rivolgono a noi perché fanno sempre più fatica a sostenere queste spese. Bisogna aumentare in maniera consistente le risorse dedicate al diritto allo studio. La politica deve intervenire per snellire le procedure burocratiche e ha il dovere di ascoltare la nostra voce ed essere pronti".

"A nome di tutti gli studenti, faccio appello al presidente Rocca che sicuramente ne farà tesoro e si impegnerà a far si che quella macchina possa ripartire. Ma soprattutto, lo faccio agli onorevoli che sono stati eletti nel nostro territorio. Aprite gli occhi e lasciate la trincea politica. Non è giusto pregiudicare il nostro futuro per la vostra attenzione limitata alla sola campagna elettorale".